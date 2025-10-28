Britney Spears u badiću odgovorila na optužbe da joj je kuća prljava: ''Ako se netko pita...''

Britney Spears odgovorila je na Instagramu medijima i bivšem suprugu Kevinu Federlineu nakon prozivki posljednjih dana.

Pop ikona Britney Spears ponovno je privukla pozornost objavom na Instagramu kojom je odgovorila na komentare medija o njezinom domu.

43-godišnja vlasnica hitova poput "... Oops, I Did It Again", "Stronger" i "Baby One More Time" pozirala je u malom ružičastom badiću i crnim čizmama do koljena, dok se u pozadini njezine luksuzne vile u Los Angelesu mogu vidjeti odjeća i torbe razbacane po podu.

Galerija 26 26 26 26 26

"Ovo zapravo nije stara snimka… Probala sam isti kupaći kostim koji sam nosila na Instagramu prije nego sam otišla u Meksiko. Hladno je kao vrag, pa sam htjela provjeriti još li mi stoji. I da, moji koferi i odjeća su spremni za posjet prijateljici u Santa Barbari — ako se netko pita zašto nije sve savršeno čisto, pametnjakovići… Moja kuća će uskoro biti na naslovnici Homes & Gardensa!", otkrila je Britney i time stala na kraj komentarima o prljavom domu.

Britney Spears - 1 Foto: Britney Spears/Instagram

Britney Spears, sin Jayden James Foto: Instagram

Britney Spears i Sam Asghari (Foto: AFP) Foto: Afp

Britney Spears - 2 Foto: Profimedia

Ovo sve dolazi u trenutku kada je njezin bivši suprug Kevin Federline u svojoj knjizi iznio teške optužbe na račun pjevačice, tvrdivši kako je pjevačica udarila jednog od sinova u lice, prijetila nožem, dojila djecu nakon konzumacije alkohola i kokaina.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragičan kraj: Iza kulisa legendarnog osmijeha vodio je tihu i tešku borbu s ovisnosti

Federline, koji od razvoda od Spears nije imao posao te je dobivao 40 tisuća dolara mjesečno alimentaciju, tvrdi kako su pokret #FreeBritney i ukidanje konzervatorstva bili loš potez jer joj je to "donijelo kaos nakon dugotrajne stabilnosti". S druge strane, pjevačica, čija vrijednost se procjenjuje na oko 70 milijuna dolara, optužila je bivšeg supruga za kontinuirano emocionalno zlostavljanje i manipulaciju, dodavši kako su tvrdnje iz njegove knjige dodatno narušile njezin već krhki odnos sa sinovima Seanom Prestonom i Jaydenom Jamesom.

"Jednog od njih sam vidjela ukupno 45 minuta u posljednjih pet godina", napisala je Spears, tvrdeći kako Federline pokušava profitirati od njihove veze nakon što je izgubio pravo na alimentaciju otkako su im sinovi navršili 18 godina: "Ako nekoga stvarno voliš, ne ponižavaš ga. Ljudi nemaju pojma koliko je ozbiljan i bijesan postao. Bilo je gore nego što itko može zamisliti."

Britney Spears sa sinovima - 2 Foto: Profimedia

Britney Spears sa sinovima - 1 Foto: Profimedia

Britney Spears i Kevin Federline - 2 Foto: Profimedia

Britney Spears i Kevin Federline - 1 Foto: Profimedia

Nekadašnji par je bio u braku od 2004. do 2007. godine, a mnogi fanovi Britney Spears su optužili Federlinea kako je upravo on odgovoran za živčani slom kojeg je doživjela 2007. godine, kada je obrijala kosu, zbog čega je stavljena pod konzervatorstvo oca Jamieja. Mnogi navode kako je Federline uvelike profitirao od velike alimentacije koju je dobivao od Spears, a čak je pokušavao produžiti trajanje iste do 23. rođendana Jaydena Jamesa tako što je cijelu obitelj, uključujući i djecu koju je dobio s Victorijom Prince, preselio na Havaje. Njegov zahtjev da mu pjevačica plaća alimentaciju do 23. rođendana njihovih sinova odbio je sud u Havajima, koji je rekao da se ne može izmijeniti pravomoćna presuda u brakorazvodnoj parnici zaključenoj u Kaliforniji.

Kako izgleda Jayden James, pogledajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović ukrali show na premijeri u Zagrebu

Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''

Pogledaji ovo Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog