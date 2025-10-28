Ava Karabatić nudi instrukcije i psihološku pomoć: ''Ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije...''

Ava Karabatić podijelila je da nudi instrukcije iz više područja, održavat će ih uživo, a poznato je i koliko naplaćuje.
Naime, Ava nudi individualnu (jedan na jedan) nastavu iz čak nekoliko područja, uključujući latinski, talijanski, engleski, ruski i hrvatski jezik, kao i matematiku, kemiju te povijest.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Instrukcije se održavaju uživo u Zagrebu, Beogradu i Splitu ili online putem WhatsAppa i Teamsa, a satnica iznosi 50 eura.
''Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata'', poručila je Ava u objavi.
Foto: Josip Moler / CROPIX
Osim akademske pomoći, Karabatić ističe i psihološku komponentu svog rada, nudeći pomoć pri odvikavanju od alkohola te pedagoški pristup kroz vlastito iskustvo terapije.
