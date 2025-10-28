Ava Karabatić nudi instrukcije i psihološku pomoć: ''Ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije...''

Ava Karabatić podijelila je da nudi instrukcije iz više područja, održavat će ih uživo, a poznato je i koliko naplaćuje.

Ava Karabatić novim potezom opet je iznenadila pratitelje na društvenim mrežama.

Naime, Ava nudi individualnu (jedan na jedan) nastavu iz čak nekoliko područja, uključujući latinski, talijanski, engleski, ruski i hrvatski jezik, kao i matematiku, kemiju te povijest.

Ava Karabatić - 5 Foto: Instagram

Ava Karabatić - 4 Foto: Instagram

Instrukcije se održavaju uživo u Zagrebu, Beogradu i Splitu ili online putem WhatsAppa i Teamsa, a satnica iznosi 50 eura.

''Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata'', poručila je Ava u objavi.

Ava Karabatić Foto: Josip Moler / CROPIX

Osim akademske pomoći, Karabatić ističe i psihološku komponentu svog rada, nudeći pomoć pri odvikavanju od alkohola te pedagoški pristup kroz vlastito iskustvo terapije.

Nedavno je Ava progovorila o financijama nakon velikog obiteljskog gubitka, od čega živi pogledajte OVDJE.

