Što je Blanki Vlašić izmamilo osmijeh na lice? Nakon velikog skandala posvetila se ovome

Blanka Vlašić zasjala je na otvorenju konferencije Sport Innovest 2025 u Zagrebu.

U zagrebačkom Mozaik Event Centru održano je svečano otvorenje konferencije Sport Innovest 2K25, koja je okupila brojne uglednike iz svijeta sporta, biznisa i javnog života.

Među njima je posebnu pozornost privukla Blanka Vlašić, bivša svjetska prvakinja i hrvatska sportska ikona, koja je svojim vedrim duhom i karizmom oduševila prisutne.

Blanka Vlašić - 3 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Blanka Vlašić - 2 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Blanka je na pozornicu zakoračila u elegantnom izdanju — crvenom sakou s pojasom i tamnim hlačama — te je održala inspirativan govor o važnosti ulaganja u sport, inovacije i mlade talente. Njezina energija i osmijeh dodatno su podigli atmosferu u dvorani, dok su je okupljeni dočekali s velikim pljeskom.

Blanka Vlašić - 4 Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Na pozornici je pozirala s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, ministrom turizma i sporta Republike Hrvatske Tončijem Glavinom, gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem te povjerenikom Predsjednika Republike Hrvatske za sport, Tomislavom Paškvalinom.

Blanka Vlašić - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Podsjetimo, o Blankinom privatnom životu bruji se već mjesecima nakon što je njen suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht, priznao da žive u otvorenom braku.

No, dok se svaki njihov korak pomno prati, Blanka se o skandalu odlučila ne oglašavati već se posvetila onome u čemu najviše uživa - sportu.

Nedavno je napravila iznimku i pokazala sina koji sve više liči ocu Rubenu, fotografiju pogledajte OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Ruben se pak našao u problemima sa sudom, više pročitajte OVDJE.

