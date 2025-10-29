Zanosna Velalučanka u badiću uživa u zadnjim trzajima toplih dana

Hladno vrijeme za Domenicu još nije krenulo, a dokazuju to i njene nove fotografije na Instagramu.

Pjevačica Domenica ne skriva koliko voli more i sunce, a to je još jednom dokazala novom fotografijom kojom je oduševila svoje obožavatelje.

Na slici se Domenica opušta uz obalu, uživajući u toplim zrakama sunca i u zadnjim trenucima ljeta.

U jednostavnom, ali efektnom plavo-bijelom badiću, pjevačica izgleda zanosno i prirodno, dok njezin osmijeh govori više od tisuću riječi – jasno je da uživa u svakom trenutku.

''Najlipša!'', ''Obožavam te Madonno'', pisali su joj pratitelji.

Domenica - 1 Foto: Instagram

Domenica - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik

Osim ove, podijelila je još nekoliko fotografija koje je uhvatila posljednjih dana.

''Jesen mix'', napisala je u opisu.

Pozirala je i s prijateljicom i suprugom Petra Graše, Hanom Huljić Grašo.

Domenica - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezde svjetski slavne serije objavile snimke iz Dubrovnika, okušale su se u poznatom gradskom izazovu

Prije nekoliko dana bila je na nogometnoj utakmici u Rimu, a koje je timove gledala pogledajte OVDJE.

Domenica - 2 Foto: Domenica Žuvela/Instagram

Domenica - 4 Foto: Instagram

Galerija 24 24 24 24 24

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena