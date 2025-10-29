Zvijezde svjetski slavne serije objavile snimke iz Dubrovnika, okušale su se u poznatom gradskom izazovu

Glumice iz serije ''Outer Banks'' koja se snima u Dubrovniku objavile su videe na društvenim mrežama.

U Dubrovniku traje snimanje popularne serije ''Outer Banks'', a nakon duljeg vremena prizore iz grada na društvenim mrežama sada su objavile i zvijezde serije.

Glumice Madelyn Cline, Madison Bailey i Carlacia Grant pokazale su kako se zabavljaju na setu, ali i u večernjem izlasku.

Osim sebe snimile su i kolege iz serije koji su se okušali u poznatom dubrovačkom izazovu - stati na kamenu sovu koja prema vjerovanjima donosi sreću i ljubav onima koji uspiju stati na nju.

Tko je Madison Bailey iz serije? O teškoj dijagnozi javno priča, više pročitajte OVDJE.

Zvijezde ''Outer Banksa'' u Dubrovniku - 6 Foto: Screenshot

Kako izgleda set serije pogledajte OVDJE.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 3 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Prije nekoliko dana na setu je izbio incident, više pogledajte OVDJE.

Outer Banks - 9 Foto: Profimedia

Outer Banks - 8 Foto: Profimedia

Outer Banks - 1 Foto: Profimedia

