Zvijezde svjetski slavne serije objavile snimke iz Dubrovnika, okušale su se u poznatom gradskom izazovu

Glumice iz serije ''Outer Banks'' koja se snima u Dubrovniku objavile su videe na društvenim mrežama.
U Dubrovniku traje snimanje popularne serije ''Outer Banks'', a nakon duljeg vremena prizore iz grada na društvenim mrežama sada su objavile i zvijezde serije.3 vijesti o kojima se priča Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi samozatajni par Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Glumice Madelyn Cline, Madison Bailey i Carlacia Grant pokazale su kako se zabavljaju na setu, ali i u večernjem izlasku.
@thecarlaciagrant Just hangin’ in Croatia @Maddie L Bailey @maddie ♬ Maui Wowie - Kid Cudi
@madsbaileybabe “playing the money machine is crazy”- jd @Carlacia Grant ♬ original sound - dj auxlord
@madelynclineagain Camerons have entered the chat #whatsup ♬ original sound - dj auxlord
Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake
Osim sebe snimile su i kolege iz serije koji su se okušali u poznatom dubrovačkom izazovu - stati na kamenu sovu koja prema vjerovanjima donosi sreću i ljubav onima koji uspiju stati na nju.
@madelynclineagain Tony in the fountain @Carlacia Grant @Maddie L Bailey #diva #tonyinthefountain ♬ Money, Money, Money - From 'Mamma Mia!' Original Motion Picture Soundtrack - Meryl Streep & Julie Walters & Christine Baranski
Tko je Madison Bailey iz serije? O teškoj dijagnozi javno priča, više pročitajte OVDJE.
Zvijezde ''Outer Banksa'' u Dubrovniku - 6 Foto: Screenshot
Kako izgleda set serije pogledajte OVDJE.
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 3 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
Pogledaji ovo Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena
Prije nekoliko dana na setu je izbio incident, više pogledajte OVDJE.
Outer Banks - 9 Foto: Profimedia
Outer Banks - 8 Foto: Profimedia
Outer Banks - 1 Foto: Profimedia
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine