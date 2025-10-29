Sjećate li se Brana iz ''Igre prijestolja''? Danas ima 26 godina i pohvalio se velikim životnim korakom!

Isaac Hempstead Wright, kojeg mnogi pamte po ulozi Brana Starka u "Igri prijestolja", privremeno je napustio glumu kako bi se posvetio sasvim drugom zanimanju.

Britanski glumac Isaac Hempstead Wright, kojeg se mnogi sjećaju po ulozi u hit seriji "Igra prijestolja", objavio je na svojim društvenim mrežama kako se oženio.

26-godišnjak, čija je najpoznatija uloga ona Brana Starka koji je na koncu postao kralj Šest Kraljevstva, pohvalio se vijesti na svojim društvenim mrežama, a o njegovoj novopečenoj supruzi se ne zna ništa osim da joj ime počinje sa slovom M.

"Najbolja osoba koju sam ikada upoznao, najbolji dan u mom životu, najbolji prijatelji i obitelj koju smo ikad mogli imati. Kakav dan, kakav život - Volim te M", napisao je Hempstead Wright, koji se zahvalio svima koji su pomogli u organizaciji vjenčanja na kojem su mu čestitali i kolege iz serije.

Rođen 9. travnja 1999. u Kentu, Hempstead Wright nije odrastao u glumačkoj obitelji, niti je planirao karijeru pred kamerama. Zapravo, počeo je glumiti kako bi izbjegao rano buđenje za nogometne treninge, zbog čega je upisao školski dramski klub. Učitelji su odmah prepoznali njegov talent, nakon čega su uslijedile prve manje uloge u reklamama i kratkim filmovima, no ništa nije moglo pripremiti tada 10-godišnjeg Isaaca na ono što slijedi.

Godine 2011., dobio je ulogu Brana Starka u "Igri prijestolja", koja će mu zauvijek promijeniti život. Bran je bio jedan od sinova Eddarda i Catelyn Stark, koji nakon tragičnog pada otkriva nadnaravne sposobnosti i postaje "Trooki gavran", simbol mudrosti i mistike serije.

Tumačio je ulogu u svih osam sezona, iako ga nije bilo u petoj sezoni, što je izazvalo lavinu nagađanja među fanovima. Njegova transformacija od radoznalog dječaka do spiritualnog vođe Westerosa bila je jedna od najupečatljivijih priča u seriji, no fanovi i danas izražavaju nezadovoljstvo krajem serije.

"Kada sam dobio scenarij za scenu u Zmajevoj jami i svi su bili "a što je s Branom?" Morao sam se ustati i prošetati po sobi", izjavio je Hempstead Wright u vrijeme kada se prikazivalo finale. "Uistinu sam mislio da je riječ o lažnom scenariju i da su Benioff i Weiss poslali svima scenarij prema kojem je njihov lik završio na Željeznom prijestolju. "Da, dobar vic, ljudi. Oh s***e, ovo je stvarno?""

Već tada je bio svjestan kako mnogi neće biti zadovoljni završnicom serije.

"Tako je teško završiti seriju koja je toliko popularna, a da pritom ne naljutiš barem dio gledatelja. Ne mislim da će itko pomisliti da je kraj predvidljiv i to je vjerojatno najbolje čemu se možemo nadati. Ljudi će biti ljuti. Bit će puno slomljenih srca. Kraj je "gorko-sladak", točno onakav kakav je George R. R. Martin zamislio. To je dostojan završetak ove epske sage", ispričao je Hempstead Wright.

Nakon završetka serije, Wright je odlučio odmoriti od velikih projekata i posvetiti se obrazovanju. Upisao je University College of London, gdje je studirao neuroznanost jer, kako je rekao, oduvijek ga je fasciniralo kako funkcionira ljudski mozak. Njegovo glavno područje rada je progresivna supranuklearna paraliza, degenerativna bolest koja uključuje postepeno propadanje i smrt određenih zapremina mozga.

Osim glume i studiranja, Isaac se bavi glazbom i svira klavir. Više puta je rekao da mu je glazba bijeg i način da izrazi emocije izvan javnosti.

"Nikad nisam želio biti poznat po slavi. Više me zanima što mogu naučiti i kako mogu nešto promijeniti", izjavio je Isaac Hempstead Wright jednom prilikom za The Guardian.

