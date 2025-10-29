Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena

Od povučenog sina slavnog oca do samouvjerenog muškarca u centru pažnje – Christopher je zablistao.

Christopher Schwarzenegger, najmlađi sin legendarnog glumca Arnolda Schwarzeneggera i novinarke Marije Shriver, iznenadio je svojim potpuno novim izgledom!

28-godišnjak, koji se godinama držao podalje od očiju javnosti, sada plijeni pažnju isklesanim tijelom i samopouzdanjem, a paparazzi su ga uhvatili u pravom ''fit'' izdanju tijekom obiteljskog izleta u Brentwoodu, Kaliforniji.

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

U bijeloj potkošulji i sportskim hlačama Christopher je pokazao rezultate impresivne transformacije – njegovi mišići jasno govore koliko se posvetio zdravijem načinu života i vježbanju. No, osim fizičkog izgleda, pažnju je privukla i tajanstvena plavuša s kojom se nježno držao i razmjenjivao poljupce među bundevama.

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Christopher je, čini se, potpuno zablistao u novom razdoblju života – kako fizički, tako i emotivno. Prije nekoliko godina odlučio jr krenuti novim putem. Postupno je počeo mijenjati prehranu, izbacio ugljikohidrate, a u jednom razdoblju odrekao se i kruha. Promjene su bile spore, ali dosljedne, a rezultati su danas očiti.

Christopher Schwazenegger - 2 Foto: Profimedia

O svojoj transformaciji svojedobno je govorio na Beacher Vitality Happy & Healthy Summitu u Los Angelesu te naglasio da put prema zdravijem životu nije bio nimalo jednostavan.

"Isprobao sam sve. Još u srednjoj školi koristio sam usluge dostave zdravih obroka i sjećam se da sam se osjećao čudno dok sam donosio te neobične obroke u školu", rekao je.

"Bilo je puno pokušaja i pogrešaka. Čak i danas... kad se govori o fotografijama 'prije i poslije', ne osjećam se kao da sam još došao do tog 'poslije'", dodao je.

Christopher Schwarzenegger - 2 Foto: Profimedia

Christopher Schwarzenegger - 1 Foto: Profimedia

Prekretnica se dogodila 2019. godine, tijekom putovanja u Australiju.

"Bio sam na velikom putovanju, htio sam iskusiti što više toga, ali sam tada uvidio koliko me moja težina sputava u svakodnevnim aktivnostima. Htio sam ići na skok padobranom. Prijatelji su rekli: 'Nema šanse.' I bili su u pravu – nisam mogao skočiti'', rekao je ranije.

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Njegova nova energija, izgled i ljubavni život pokazuju da je ovo definitivno njegovo vrijeme.

Christopher Schwarzenegger Foto: Profimedia

Christopher Schwazenegger - 1 Foto: Profimedia

