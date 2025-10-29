Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi

Glumica Helena Minić više se ne predstavlja prezimenom Matanić, koje je nosila kao supruga redatelja Dalibora Matanića.

Slijedom događaja vezanih za slučaj Dalibora Matanića, a uvidom u društvene mreže, vidljivo je da je Helena Minić, glumica i supruga spomenutog redatelja, maknula prezime Matanić te da joj uz ime stoji samo djevojačko Minić.

Kako neslužbeno doznajemo, par već dulje vrijeme ni ne živi na istoj adresi, a glumica na tu temu do daljnjega neće istupati u javnosti.

Podsjetimo, redatelj Dalibor Matanić nalazi se pod istragom zbog sumnje u tri različita kaznena djela - spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

"Možemo odgovoriti da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u predmetu iz upita provodi istraživanje zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191., stavka 1. te iz članka 155., stavka 1. Kaznenog zakona", rekli su u Općinskom državnom kaznenom odvjetništvu za 24 sata vezano za spomenuti slučaj.

Više o cijeloj istrazi, koja je u tijeku, možete pročitati OVDJE.

Podsjetimo, u travnju prošle godine objavljena je priča sa svjedočanstvima većeg broja žena o neumjesnim porukama koje je redatelj slao i o neugodnim situacijama koje je stvarao na snimanjima.

Matanić se nakon svega tada sam oglasio o cijeloj situaciji, a njegovo priopćenje možete pročitati OVDJE.

