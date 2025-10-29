Sve istražuje policija! Otkriveni novi detalji smrti 25-godišnjeg tiktokera

Policija okruga Jupiter istražuje okolnosti smrti influencera Bena Badera, koji je iznenada preminuo u 26. godini.

Mladi influencer s TikToka Ben Bader, poznat po tome što je davao financijske savjete na društvenim mrežama, preminuo je iznenada u četvrtak 23. listopada, mjesec dana nakon što je navršio 25 godina.

Kako pišu svjetski mediji, preminuo je svega nekoliko sati prije nego što je trebao otići na večeru sa svojom djevojkom Reem, koja je i objavila vijest o njegovu tragičnom odlasku.

Ben Bader - 1 Foto: Instagram

Ben Bader - 2 Foto: Instagram

Prema pisanju Daily Maila, Bader je pronađen bez svijesti oko 18:30 u Admiral’s Coveu, ekskluzivnom klubu u Jupiteru na Floridi, nedaleko od Miamija, čija članarina košta najmanje 180 tisuća dolara, dok oni koji žele pristup ekskluzivnom golf-terenu moraju platiti ulaznu naknadu od oko 300.000 dolara.

Kako su izjavili njegovi bliski prijatelji, Ben je snimio i objavio video s financijskim savjetima upravo na dan svoje smrti.

"Pronašli su ga drugi sudionici i činilo se da ne diše. Hitne službe odmah su započele s reanimacijom i pokušajem oživljavanja", izjavio je glasnogovornik policije okruga Jupitera Shawn Reed.

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica: ''Čekam 3 sata i automatski mi se ulaznice brišu!''

Bader, koji je na TikToku, Instagramu, YouTubeu i X-u imao više od 200 tisuća pratitelja, potom je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Policija je potvrdila da je istraga još uvijek aktivna i da nije isključena mogućnost kaznenog djela.

Ben Bader - 4 Foto: Instagram

Ben Bader i Reem - 1 Foto: Profimedia

Ben Bader i Reem - 2 Foto: Profimedia

Svoju posljednju objavu na Instagramu, posvećenu proslavi 25. rođendana, stavio je prije mjesec dana.

"Sve što želim za rođendan je više svega", stoji u opisu niza fotografija s djevojkom i prijateljima.

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Pogledaji ovo Celebrity Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"