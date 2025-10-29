Sve istražuje policija! Otkriveni novi detalji smrti 25-godišnjeg tiktokera

Policija okruga Jupiter istražuje okolnosti smrti influencera Bena Badera, koji je iznenada preminuo u 26. godini.
Kako pišu svjetski mediji, preminuo je svega nekoliko sati prije nego što je trebao otići na večeru sa svojom djevojkom Reem, koja je i objavila vijest o njegovu tragičnom odlasku.
Ben Bader - 1 Foto: Instagram
Ben Bader - 2 Foto: Instagram
Prema pisanju Daily Maila, Bader je pronađen bez svijesti oko 18:30 u Admiral’s Coveu, ekskluzivnom klubu u Jupiteru na Floridi, nedaleko od Miamija, čija članarina košta najmanje 180 tisuća dolara, dok oni koji žele pristup ekskluzivnom golf-terenu moraju platiti ulaznu naknadu od oko 300.000 dolara.
Kako su izjavili njegovi bliski prijatelji, Ben je snimio i objavio video s financijskim savjetima upravo na dan svoje smrti.
"Pronašli su ga drugi sudionici i činilo se da ne diše. Hitne službe odmah su započele s reanimacijom i pokušajem oživljavanja", izjavio je glasnogovornik policije okruga Jupitera Shawn Reed.
Bader, koji je na TikToku, Instagramu, YouTubeu i X-u imao više od 200 tisuća pratitelja, potom je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Policija je potvrdila da je istraga još uvijek aktivna i da nije isključena mogućnost kaznenog djela.
Ben Bader - 4 Foto: Instagram
Ben Bader i Reem - 1 Foto: Profimedia
Ben Bader i Reem - 2 Foto: Profimedia
Svoju posljednju objavu na Instagramu, posvećenu proslavi 25. rođendana, stavio je prije mjesec dana.
"Sve što želim za rođendan je više svega", stoji u opisu niza fotografija s djevojkom i prijateljima.
