Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake

U jednoj od najnovijih transformacija Mirta Miler je pokazala impresivne trbušne mišiće, zbog čega ju mnogi pratitelji mole da pokaže rutinu vježbanja.

Iako je Noć vještica tek za nekoliko dana, najpoznatija hrvatska influencerica Mirta Miler posljednjih tjedana objavljuje prigodne transformacije na društvenim mrežama.

Za ovogodišnje izdanje maskirala se u Allie iz filma "Bilježnica", žensku verziju kapetana Jacka Sparrowa iz franšize "Pirati s Kariba" i klauna iz horora "Ono", no jedna transformacija se može opisati kao vrlo impresivnom.

28-godišnja Miler, koja se zbog veze s košarkašem Nemanjom Popovićem privremeno preselila u Poljsku, a na TikToku ima gotovo 19 milijuna pratitelja, transformirala se u akcijsku junakinju Kim Possible, čija odjeća (kratka crna majica i hlače nižeg struka) joj je otkrila impresivne trbušne mišiće.

"Nazovite me, bipnite ako me želite dobiti", citirala je slavnu animiranu junakinju, a njezini pratitelji su imali samo riječi pohvale.

"Goriš!!!", "Slavenska Kim Possible je sve što trebamo", "Pojela!", "Ti si prava Kim Possible", "Jednostavno najbolja", "Možeš li nam otkriti svoju rutinu vježbanja? Ovi mišići gore!", "Mišići!", "Djevojko, koja je tvoja fitness rutina? Vježbanje u teretani?", "Ovako sam uvijek zamišljala Kim Possible", "Vadite gromobrane", "Podijeli svoju rutinu vježbanja djevojko, nemoj skrivati", "Tijelo UBIJA!", "Bez obzira na broj puta koliko sam gledala, ali tijelo je topčina!", stoji među komentarima mnogih pratitelja i prijatelja na Instagramu.

