Prizori su neopisivi! Naš glumac pokazao kako uživa u prvim danima očinstva

Hrvatski glumac Marko Petrić ne skida osmijeh s lica, prije nekoliko dana postao je otac.
Glumac Marko Petrić uživa u najljepšem životnom razdoblju — ulozi oca. Na svom je profilu podijelio neodoljiv video na kojem nježno drži svoju tek rođenu kćerkicu, a prizori su raznježili brojne obožavatelje.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! svi su u šoku Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina
Na fotografijama Marko u udobnom, kućnom izdanju drži bebu u naručju, gledajući je s nježnošću i osmijehom koji govori više od riječi. U jednom trenutku nježno joj daje poljubac u čelo, dok u drugom pažljivo promatra njezino malo lice.
Marko je kćerkicu dobio sa suprugom i našom plesačicom Valentinom Walme, a koje su joj ime dali pogledajte OVDJE.
Valentina Walme - 9 Foto: Instagram
Valentina Walme - 11 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Udala se Ana Nikolić! Nedavno je od sadašnjeg muža tražila zabranu prilaska
Kako su uredili sobicu za bebu, pogledajte OVDJE.
Valentina Walme - 7 Foto: Instagram
Valentina Walme - 2 Foto: Instagram
Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.
Valentina Walme i Marko Petrić - 3 Foto: Nova TV
Galerija 21 21 21 21 21
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?
Pogledaji ovo Celebrity Koje vam je najbolje? Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Meghan Markle napokon je pokazala lica sina i kćeri koje ima s princem Harryjem