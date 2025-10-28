Prizori su neopisivi! Naš glumac pokazao kako uživa u prvim danima očinstva

Hrvatski glumac Marko Petrić ne skida osmijeh s lica, prije nekoliko dana postao je otac.

Glumac Marko Petrić uživa u najljepšem životnom razdoblju — ulozi oca. Na svom je profilu podijelio neodoljiv video na kojem nježno drži svoju tek rođenu kćerkicu, a prizori su raznježili brojne obožavatelje.

Na fotografijama Marko u udobnom, kućnom izdanju drži bebu u naručju, gledajući je s nježnošću i osmijehom koji govori više od riječi. U jednom trenutku nježno joj daje poljubac u čelo, dok u drugom pažljivo promatra njezino malo lice.

Marko je kćerkicu dobio sa suprugom i našom plesačicom Valentinom Walme, a koje su joj ime dali pogledajte OVDJE.

Kako su uredili sobicu za bebu, pogledajte OVDJE.

Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.

