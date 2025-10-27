Domenica se javila nakon nogometnog spektakla, odmah je pohvalila jednog igrača!

Domenica Žuvela boravila je u Rimu, gdje je pratila utakmicu Lazija i Juventusa u kojoj je jedini pogodak postigao Toma Bašić.

Proteklog vikenda u Rimu je održan derbi kola između Lazija i Juventusa, u kojem je veliku pobjedu izborio rimski klub pogotkom hrvatskog nogometaša Tome Bašića. Nakon ove utakmice, bez posla je ostao Juventusov dosadašnji trener Igor Tugor, a s njim odlazi i njegov stručni stožer.

S prizorima sa stadiona pohvalila se naša pjevačica Domenica Žuvela, podijelivši nekoliko zanimljivosti s putovanja.

Domenica Žuvela - 2 Foto: Instagram

Domenica Žuvela - 3 Foto: Instagram

"Ja, na putu za guglat šta je ofsajd po 100 put", nasmijala je Domenica svoje pratitelje uoči utakmice.

Ponosno je istaknula svog prijatelja koji, čini se, ima veze s događajem na terenu.

"Ovo smo čekali i dočekali! Moj prijatelj Toma je najbolji igrač utakmice", otkrila je Domenica, koja se od ranije poznaje s Tomom Bašićem.

Domenica Žuvela - 5 Foto: Instagram

Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram

Na idućim objavama Domenica je snimila prepuni Olimpico, ističući kako su tribine gorjele od navijanja. Posebno se našalila na račun prijatelja Roka, koji je ponosno držao šal "Hajduk Split": "Ali zato od cilog stadiona, moj prijatelj Roko je (pozitivno) najluđa osoba! Dajeeeeee!"

Iako je navikli vidjeti na pozornici, Domenica je ovim izletom dokazala da zna uživati i u jednostavnim stvarima — od sportskog spektakla do druženja s prijateljima.

