Šok i smijeh! Trumpov ples s premijerom Malezije hit dana na društvenim mrežama

Donald Trump izazvao je pozornost na društvenim mrežama zbog neobičnog plesa s umjetnicima koji su nastupali na njegovom dočeku u Maleziji.

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u posjet Maleziji u sklopu svoje azijske turneje. Iako je put trajao čak 23 sata, najstariji izabrani predsjednik u povijesti SAD-a stigao je izvesti svoj prepoznatljivi ples udaranja šake u zrak nakon slijetanja.

Čim je izašao iz aviona i zakoračio na pistu, Trump je zaplesao uz bubnjeve njišući bokovima i rukama prateći ritam tradicionalne glazbe. U njegovom neobičnom plesu pridružio mu je i malezijski premijer Anwar Ibrahim, a snimka njihovog "nastupa" je ubrzo postala viralna.

U zračnoj luci dočekali su ga plesači nastupom i odjećom koji predstavljaju glavne etničke skupine Malezije – od autohtonih naroda s Bornea do malajske, kineske i indijske zajednice.

Mnogi njegovi pristaše sjetit će se kako je Trump plesao na svojim mitinzima na pjesmu "YMCA" grupe Village People.

Opasnim manevrom želi doći i do trećeg mandata, a više o tome pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Njegove cipele su nedavno izazvale raspravu, a više o tome pročitajte OVDJE.

