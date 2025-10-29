Nova Miss Hrvatske je Ema Helena Vičar!

Lijepa Naša dobila je novu Miss Hrvatske za Miss svijeta, njeno ime je Ema Helena Vičar.

U srijedu navečer u Zagrebu titulu za Miss Hrvatske ponijela je Ema Helena Vičar.

Pobjednica će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss svijeta, najstarijem i najutjecajnijem natjecanju ljepote na globalnoj razini. Lentu joj je predala prošla Miss Hrvatske, Tomislava Dukić.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 6 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Osnivačica je vlastitog modnog brenda, koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo. Članica je poduzetničkog i volonterskog kluba, s kojima sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a prije se bavila plesom i gimnastikom. Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 13 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Miss Zagrebačke županije Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Tko su bile ostale finalistice, pogledajte OVDJE.

