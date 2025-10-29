Nina Badrić na sva zvona nahvalila dečka za kojim luduje regija: ''Dugo godina se nije dogodio netko...''

Nina Badrić nahvalila je Jakova Jozinovića nakon koncerta u Beogradu, posvetila mu je objavu.

Sve popularniji pjevač Jakov Jozinović u utorak je održao svoj prvi veliki koncert u Beogradu u MTS dvorani, a sve ulaznice rasprodao je za sat vremena.

Među tisućama obožavatelja u dvorani su se našla i brojna poznata lica s regionalne scene, a iz prvog reda gledala ga je Aleksandra Prijović. Više o tome pisali smo OVDJE.

Videi s koncerta proširili su se internetom, a na njih ravnodušna nije ostala ni naša velika glazbena zvijezda Nina Badrić.

Ona je na svojoj Instagram priči podijelila video s nastupa te napisala: ''Zvijezda je rođena ime joj je Jakov Jozinović. Dugo godina se nije dogodio netko od mlađe generacije tko plijeni iskrenošću kao ovaj dečko. Publika se ne da prevariti i odabrala je svog čovjeka. Jakove, tebi najljepše stvari su tek pred tobom! Za ovakav polet se rađaš, to se ne uči, a Jakova sam davno zapamtila na Zvjezdicama još kao dijete gdje se vidjelo u njegovim očima da on živi za ovaj trenutak!''.

Jakov se nakon nastupa oglasio na Instagramu te najavio još jedan koncert i to na puno većem mjestu, više pročitajte OVDJE.

Tijekom koncerta se rasplakao, a što ga je dirnulo pogledajte OVDJE.

