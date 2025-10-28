Naš Slavonac raspametio Beograd! U prepunoj dvorani snimljene su i regionalne zvijezde

Aleksandra Prijović stigla je koncert sa suprugom, a fotografi su u beogradskoj dvorani snimili i Milicu Pavlović.
Publika je uglas pjevala hitove, a među posjetiteljima su bila i poznata lica s regionalne glazbene scene.
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Koncert nisu propustile ni Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom Živojinovićem.
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
BIla je tamo i Milica Pavlović, koja je iz publike pratila nastup i dijelila trenutke na društvenim mrežama.
Milica Pavlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Milica Pavlović Foto: Instagram
''Bravo dečko, sve ti se pozlatilo. Krcata dvorana, a mogao bi još pet ovakvih napuniti, imam osjećaj. I bit će, nego što nego će biti'', napisala je na Instagramu.
Milica Pavlović Foto: Instagram
Jouinović je još jednom potvrdio svoj status nove regionalne glazbene zvijezde, a nakon uspjeha u Beogradu mnogi se pitaju – koji je njegov sljedeći korak?
Prije koncerta na društvenim mrežema osvanula je zajednička fotka našeg Slavonca i Prije. Više o tome pročitajte OVDJE.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Inače, Maja Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu! Detalje pročitajte OVDJE.
Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram
OVDJE poslušajte obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok.
Nedavno je i najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u par minuta. Više o tome pisali smo OVDJE.
Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram
