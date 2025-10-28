Naš Slavonac raspametio Beograd! U prepunoj dvorani snimljene su i regionalne zvijezde

Aleksandra Prijović stigla je koncert sa suprugom, a fotografi su u beogradskoj dvorani snimili i Milicu Pavlović.

Jakov Jozinović, sve popularniji glazbenik iz Vinkovaca i viralna senzacija s društvenih mreža, nastupio je u rasprodanoj dvorani MTS u Beogradu, gdje je oduševio publiku energijom, glasom i atmosferom.

Publika je uglas pjevala hitove, a među posjetiteljima su bila i poznata lica s regionalne glazbene scene.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Koncert nisu propustile ni Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom Živojinovićem.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo inMagazin Zvijezda Kumova iskreno o svojim teškim trenucima: ''Onda sam dobila jednu vrstu traume''

BIla je tamo i Milica Pavlović, koja je iz publike pratila nastup i dijelila trenutke na društvenim mrežama.

Milica Pavlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Milica Pavlović Foto: Instagram

''Bravo dečko, sve ti se pozlatilo. Krcata dvorana, a mogao bi još pet ovakvih napuniti, imam osjećaj. I bit će, nego što nego će biti'', napisala je na Instagramu.

Milica Pavlović Foto: Instagram

Jouinović je još jednom potvrdio svoj status nove regionalne glazbene zvijezde, a nakon uspjeha u Beogradu mnogi se pitaju – koji je njegov sljedeći korak?

Galerija 28 28 28 28 28

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li uspjeli kupiti ulaznicu za Thompsonov koncert? Rasprodane su u nekoliko sati

Prije koncerta na društvenim mrežema osvanula je zajednička fotka našeg Slavonca i Prije. Više o tome pročitajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Inače, Maja Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu! Detalje pročitajte OVDJE.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

OVDJE poslušajte obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok.

Nedavno je i najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u par minuta. Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Nikad mršavije izdanje pjevačice šokiralo njezine fanove: ''Slama mi se srce zbog nje''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete

Pogledaji ovo Celebrity Nakon agonije u obitelji Mate Rimca stigle su sretne vijesti: ''Ovakve stvari se ne smiju događati!''