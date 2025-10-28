Zvijezda Kumova iskreno o svojim teškim trenucima: ''Onda sam dobila jednu vrstu traume''

Splitska glumica i pjevačica Ana Uršula Najev obara koncertne rekorde, njezina karizma i energija osvajaju i publiku i kritiku. Našem Hrvoju Kroli otkrila je za IN magazin kako spaja glumu i glazbu, zašto vjeruje da se ljubav ne traži nego dogodi te što donosi njezin prvi autorski album.

Splitska glumica i pjevačica koja već godinama spaja scensku strast i glazbenu emociju, Ana Uršula Najev, ponovno je dokazala da glas i karizma mogu rasprodati dvoranu. Nakon dva koncerta koji su digli publiku na noge, u pripremi je i treći u studenom.

''Kažem ti, već od mojih prvih samostalnih koncerata 2020., ja na koncertima radim samo obrade, ali ovo je neka razina više – jer, prvo, moj grad. Ljudi su me ovdje čuli sto puta, od kafića i baraka pa do dvorana. Nije da me nikad nisu čuli i evo sad drugi rasprodani koncert u Teatru uz more i baš mi je nekako toplo oko srca'', ispričala je Ana.

Na sceni s bendom Black Coffee, Uršula ne izvodi samo pjesme, ona ih, kaže, živi. Publika u svakom stihu prepoznaje iskrenost, a ona priznaje da nije mogla zamisliti koliko će ovaj glazbeni projekt odjeknuti.''Stvarno sam negdje blagoslovljena da sam naletila na njih. Ovaj program je baš nekako repertoar odjeknuo – ta noć posvećena našim divama. Sad već stižu ponude diljem naše lijepe, pa i okolice''.

Na repertoaru su klasici domaće glazbe – od Olivera i Tereze do Josipe Lisac, koja joj je, kaže, poslala poruku potpore.

''Isuse Bože, da, i Josipa se oglasila i komentirala! Kad izvođač poput Josipe Lisac koja je nenadmašna da vjetar u leđa i komplimentira, nema veće potvrde za mene'', priča Ana.



A dok u glazbi niže uspjehe, publika je i dalje svakodnevno gleda u seriji Kumovi. Kaže, gluma i pjevanje njezine su dvije strane iste strasti.



''Krećemo sa šestom sezonom Kumova. I dalje igraju moje predstave Rulet i Dok nas inteligencija ne rastavi. Pripremam i jednu novu predstavu, ali o tome još neću ništa – da se ne ureknem'', govori Ana.

U svemu što radi, vodi se strašću i zato ostaje omiljena i na sceni i izvan nje. O privatnom životu govori iskreno, bez filtera.



''Kad je bio onaj jedan period baš turbulentan kad su mediji bili baš zvijeri lešinarske. Onda sam dobila jednu vrstu traume. I onda niti bi išta objavljivala niti bi se s ikojim prijateljem negdi pojavljivala. Ali onda na kraju dana šta ja trebam biti skučena i nesretna da ne bi netko nešto pričao. Onda sam shvatila da će se pričati i ovako i onako i zašto ja ne bi uživala u svojem životu'', priča Ana.

Iako su je mediji često povezivali s brojnim imenima, Splićanka priznaje, ljubav se ne planira. Događa se kad se najmanje nadaš.



''Nisam nikad ništa tražila to il se dogodi ili ne. Ali što više stariš više držiš do sebe i znaš da imaš svoje vrijednosti. Za mene je najbitnije – uzajamno poštovanje. Poštovanje kao osobe poštovanje moje karijere, ja ne kažem da je lako ići u korak s ovim stvarima s kojima se mi bavimo, nije lako''.

S osmijehom i lakoćom govori o svemu, pa i o svojem prvom autorskom albumu. Kaže da su te pjesme najiskrenije što je dosad napisala.

''Najteže mi je od svega bilo probiti taj zid autorstva i ogolit se pred publikom, cijeli život se ogoljevam kroz predstave, ali je to autorstvo ostalo samo moje, možda i namjerno. Dok nisam počela gledati drugačije i shvatila možda baš nekome treba ta pjesma koju sam ja u nekom trenutku proživjela''.

Ana Uršula Najev umjetnica je koja jednako snažno osvaja i ekran i pozornicu. I dok njezina publika već broji dane do idućeg koncerta, ona dokazuje da su najveće scene one na kojima je srce najglasnije.

