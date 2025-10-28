Preminula legendarna glumica iz kultne serije, godinama se borila s teškom bolešću

Iza Prunelle Scales ostaju sinovi, uspomene i nasljeđe koje su voljele generacije gledatelja.

Britanska glumica Prunella Scales, najpoznatija po ulozi Sybil Fawlty u kultnoj humorističnoj seriji ''Fawlty Towers''. Imala je 93 godine.

Naime, glumica je preminula 27. listopada 2025. u svom domu u Londonu, potvrdila je njezina obitelj za strane medije.

Prunella Scales Foto: Profimedia

"Naša draga majka Prunella Scales napustila nas je jučer mirno u svom domu u Londonu. Dan prije smrti gledala je 'Fawlty Towers'. Posljednji dani bili su joj ugodni, ispunjeni i okruženi ljubavlju.", stoji u priopćenju, piše TheSun.

Prunella je rođena 1932. godine u Surreyju i karijeru započela u slavnom kazalištu Bristol Old Vic. Tijekom gotovo sedam desetljeća duge karijere ostavila je neizbrisiv trag na televiziji, filmu i kazališnim daskama. Uloga Sybil, nezaboravne supruge u seriji ''Fawlty Towers'', donijela joj je kultni status i vječnu ljubav publike.

Osim uloga u klasičnim britanskim serijama i dramama, istaknula se i u kazalištu, a za nastup u predstavi ''Alana Bennetta A Question of Attribution'' bila je nominirana za BAFTA-u. Svoj život izvan fikcije dijelila je s publikom kroz dokumentarnu seriju ''Great Canal Journeys'', koju je snimala sa suprugom, glumcem Timothyjem Westom, s kojim je bila u braku više od 60 godina.

Prunella Scales, Timothy West Foto: Profimedia

Timothy West preminuo je 2024., a obitelj je sada potvrdila da je Prunella godinama živjela s demencijom, ali je posljednje trenutke provela mirno, u poznatom okruženju. Njezini sinovi, Samuel i Joseph, zahvalili su javnosti na podršci i poručili da je njihova majka otišla u miru.

Prunella Scales, kralj Charles Foto: Profimedia

