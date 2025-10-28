Naša pjevačica svoj je život potpuno posvetila vjeri: ''Kad misu pohodiš svaki dan...''

Pjevačica Nika Antolos život je potpuno posvetila vjeri, njene objave pune su duhovnih poruka.

Naša poznata pjevačica i članica popularne grupe Feminnem, Nika Antolos, dirnula je srca pratitelja novom objavom na Instagramu.

"Kakva razlika u duhu kad misu pohodiš svaki dan, a ne samo nedjeljom...", započela je Nika svoju poetsku ispovijest. "Sve se bure pojačaju, al’ ti s jedrima sve većim hodiš.. Divlje more, a srce ti počiva… Blagoslovljen ponedjeljak prijatelji..", napisala je te u objavi dodala još nekoliko vjerskih citata.

Nika Antolos - 7 Foto: Instagram

Svoj cijeli profil prilagodila je vjeri. Za naslovnu fotografiju postavila je križ, a u opisu joj piše ''Ja sam Božje dijete''.

Prisjetimo se, Nika se već godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti.

Nika Antolos - 4 Foto: Instagram

Nika Antolos - 5 Foto: Instagram

Nika Antolos - 6 Foto: Instagram

