Naša pjevačica svoj je život potpuno posvetila vjeri: ''Kad misu pohodiš svaki dan...''

Pjevačica Nika Antolos život je potpuno posvetila vjeri, njene objave pune su duhovnih poruka.
"Kakva razlika u duhu kad misu pohodiš svaki dan, a ne samo nedjeljom...", započela je Nika svoju poetsku ispovijest. "Sve se bure pojačaju, al’ ti s jedrima sve većim hodiš.. Divlje more, a srce ti počiva… Blagoslovljen ponedjeljak prijatelji..", napisala je te u objavi dodala još nekoliko vjerskih citata.
Nika Antolos - 7 Foto: Instagram
Svoj cijeli profil prilagodila je vjeri. Za naslovnu fotografiju postavila je križ, a u opisu joj piše ''Ja sam Božje dijete''.
Prisjetimo se, Nika se već godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti.
Nika Antolos - 4 Foto: Instagram
Nika Antolos - 5 Foto: Instagram
Vjera joj je puno pomogla da se izbori sa simptomima, a više pročitajte OVDJE.
Kome je još od poznatih u Hrvatskoj vjera jako bitna, pogledajte OVDJE.
Nika Antolos - 6 Foto: Instagram
