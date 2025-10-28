Thompson se na društvenim mrežama javio s velikim novostima oko ulaznica za turneju!

U svega nekoliko sati Marko Perković Thompson prodao je sve ulaznice za nadolazeće koncerte u četiri grada u Hrvatskoj.

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama s velikim novostima.

Naime, otkrio je da su ulaznice za njegovu dvoransku turneju, u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, rasprodane.

''Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima'', napisao je tim pjevača na društvenim mrežama.

Ipak, fanovi su nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica. Više o tome pisali smo OVDJE.

