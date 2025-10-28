Previše ili ne? Evo koje su cijene ulaznica za koncerte Thompsona po Hrvatskoj

Poznate su cijene ulaznica za dvoranske koncerte Marka Perkovića Thompsona.
Fanove Marka Perkovića Thompsona posljednje vikende u 2025. godini očekuje prava glazbena poslastica.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! svi su u šoku Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina
Pjevač će, naime, održati dvoransku turneju u četirima gradovima – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a ulaznice su krenule u prodaju putem sustava Entrio.
Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Mnogi već od 12 sati čekaju u redu za kupnju ulaznica, uživo i online, a sad je otkriveno i kakve su cijene.
Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot
Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot
Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Zadru - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Zadru - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Koje vam je najbolje? Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu
Cijena jedne ulaznice za koncert u Areni Zagreb, za fan pit, košta 60 eura, ista je cijena i za gornje i donje tribine, dok je za parter potrebno izdvojiti 40 eura. Što se tiče koncerata u drugim gradovima, za Osijek i Varaždin cijene za parter su 40 eura, a za tribine 60. U Zadru parter košta također 40 eura, tribine i ring su 60 eura, sekcija teleskop 70 eura, a najskuplje karte su one za sekciju VIP teleskop, koje koštaju čak 100 eura.
Marko Perković Thompson Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
U online redu za kupnju ulaznica za Arenu Zagreb na početku je bilo 19 tisuća ljudi. Više pročitajte OVDJE.
Marko Perković Thompson - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Galerija 24 24 24 24 24
Pogledaji ovo Zanimljivosti Meghan Markle napokon je pokazala lica sina i kćeri koje ima s princem Harryjem
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?
Pogledaji ovo Celebrity Udala se Ana Nikolić! Nedavno je od sadašnjeg muža tražila zabranu prilaska