Previše ili ne? Evo koje su cijene ulaznica za koncerte Thompsona po Hrvatskoj

Poznate su cijene ulaznica za dvoranske koncerte Marka Perkovića Thompsona.

Fanove Marka Perkovića Thompsona posljednje vikende u 2025. godini očekuje prava glazbena poslastica.

Pjevač će, naime, održati dvoransku turneju u četirima gradovima – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a ulaznice su krenule u prodaju putem sustava Entrio.

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mnogi već od 12 sati čekaju u redu za kupnju ulaznica, uživo i online, a sad je otkriveno i kakve su cijene.

Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot

Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Zadru - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Zadru - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Cijena jedne ulaznice za koncert u Areni Zagreb, za fan pit, košta 60 eura, ista je cijena i za gornje i donje tribine, dok je za parter potrebno izdvojiti 40 eura. Što se tiče koncerata u drugim gradovima, za Osijek i Varaždin cijene za parter su 40 eura, a za tribine 60. U Zadru parter košta također 40 eura, tribine i ring su 60 eura, sekcija teleskop 70 eura, a najskuplje karte su one za sekciju VIP teleskop, koje koštaju čak 100 eura.

Kako komentirate cijene za Thompsona? Preskupo, mogao je to jeftinije

Za njega bih dao i 1000 eura

Neću ići na koncert pa me nije ni briga Preskupo, mogao je to jeftinije

Za njega bih dao i 1000 eura

Neću ići na koncert pa me nije ni briga Ukupno glasova:

Marko Perković Thompson Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

U online redu za kupnju ulaznica za Arenu Zagreb na početku je bilo 19 tisuća ljudi. Više pročitajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

