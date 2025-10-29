Senzacija iz Slavonije najavila još jedan koncert u Beogradu i to na puno većem mjestu!

Jakov Jozinović oglasio se nakon koncerta u Beogradu pa najavio još jedan spektakl.

Viralna senzacija i sve popularniji pjevač Jakov Jozinović u utorak je održao svoj prvi veliki koncert u Beogradu u MTS dvorani, a sve ulaznice rasprodao je za sat vremena.

Nakon emotivnog nastupa čije su snimke obišle internet, Jakov se oglasio na svom Instagramu. Objavio je video na kojem se rasplakao na pozornici izvedbe legendarne pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda".

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

''Beograde, jučer ste me podsjetili zašto ovo volim i želim raditi, kad ni sam ne mogu biti svjestan svega što mi se događa, uhvati me trenutak kao ovaj jučer... Hvala vam najviše, volim vas i pamtit ću ovo zauvijek'', napisao je.

Brzo nakon toga, oglasio se s viješću koja je sve oduševila. Još jedan koncert u Beogradu održat će 28. ožujka 2026. godine i to u Sava Centru.

''Beograd - Sava Centar, 28.3.2026. Vaša ljubav je toliko velika da se vidimo i u plavoj dvorani. Vi, još mojih pjesama, još boljih obrada, emocija i ja. Karte u prodaji od sutra(30.10) od 12h na prodajnim mjestima i stranicama'', najavio je.

Među tisućama obožavatelja u dvorani su se našla i brojna poznata lica s regionalne scene. Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Srpski mediji raspisali su se o našem Vinkovčaninu. Detalje pročitajte OVDJE.

