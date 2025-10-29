Fascinantna promjena! Ova glumica neprepoznatljiva je nakon drastičnog gubitka kilograma

Amy Schumer oduševila je novim izgledom, zablistala je u crvenoj mini haljini i pokazala drastičan gubitak kilograma.

Američka glumica i komičarka Amy Schumer ponovno je privukla pažnju javnosti kada se pojavila na ulicama New Yorka u upečatljivoj crvenoj haljini koja je savršeno naglasila njezinu novu, vitkiju figuru.

Amy je blistala u kratkoj crvenoj haljini s velikom mašnom na izrezu i elegantnim crnim salonkama na petu, dok je u ruci nosila crvenu ružu. S osmijehom na licu i samouvjerenim korakom, 43-godišnja zvijezda pokazala je da nikad nije izgledala bolje.

Amy Schumer - 4 Foto: Profimedia

Amy Schumer - 3 Foto: Profimedia

Poznata po svom duhovitom i iskrenom pristupu životu, Schumer je posljednjih mjeseci često govorila o promjenama koje je uvela u svoj stil života, a obožavatelji sada mogu vidjeti i rezultate njezine predanosti zdravlju.

Amy Schumer - 1 Foto: Profimedia

Amy Schumer - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik

Komičarka je u posljednje vrijeme vidno smršavjela, a u razgovoru za emisiju Howard Stern Show otkrila je da je promjena rezultat lijekova za mršavljenje. Priznala je da koristi Mounjaro, injekcijski lijek koji se inače propisuje osobama s dijabetesom tipa 2 i težim oblicima pretilosti.

Amy Schumer (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Amy Schumer - 1 Foto: Profimedia

Amy Schumer - 2 Foto: Profimedia

"Mounjaro je bio odličan", rekla je Amy, dodavši da troškove lijeka pokriva osiguranje samo ako pacijent ispunjava medicinske uvjete.

"Imam stvarno dobro iskustvo s njim i htjela bih biti iskrena o tome",

istaknula je, otkrivši i da je ranije koristila Ozempic, no odustala zbog nuspojava.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezde svjetski slavne serije objavile snimke iz Dubrovnika, okušale su se u poznatom gradskom izazovu

Amy Schumer - 1 Foto: Profimedia

Iako je zahvaljujući terapiji izgubila oko 13 kilograma, Amy naglašava da proces nije bio nimalo lak, ali da se sada osjeća zdravije i samopouzdanije.

Galerija 8 8 8 8 8

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zanosna Velalučanka u badiću uživa u zadnjim trzajima toplih dana

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

Pogledaji ovo Celebrity Senzacija iz Slavonije najavila još jedan koncert u Beogradu i to na puno većem mjestu!