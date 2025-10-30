Bez grudnjaka i bez zadrške: Seks-bomba u haljini koja otkriva ama baš sve!

Sydney Sweeney pred fotografe je stigla u prozirnoj haljini i ukrala sve poglede na crvenom tepihu.

Sydney Sweeney, zvijezda serije Euforija i jedna od najtraženijih mladih glumica današnjice, pojavila se na događanju ''Variety Power of Women'' u izdanju o kojem se još dugo neće prestati pričati.

Glumica je na crvenom tepihu ponosno pokazala obline po kojima je i poznata, odjevena u srebrnu prozirnu haljinu koja je istaknula baš svaki detalj njezine figure. Bez grudnjaka i bez zadrške, Sydney je još jednom potvrdila status modne i seks ikone nove generacije.

Sydney Sweeney Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Frizura u stilu holivudskih diva i minimalni, ali efektni nakit dodatno su naglasili glamur kojim je zračila cijelu večer.

Sydney Sweeney Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Tijekom eventa, glumica je srdačno pozdravljala okupljene, a fotografi nisu prestajali snimati svaki njezin pokret. Posebnu pažnju izazvale su i njezine fotografije s Jamie Lee Curtis i Sharon Stone, s kojima je razmijenila nekoliko riječi i širokih osmijeha.

Sydney Sweeney, Jamie Lee Curtis Foto: Afp

Sydney Sweeney, Sharon Stone Foto: Afp

Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney? Više o tome pisali smo OVDJE.

Sydney Sweeney - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 3 Foto: Profimedia

