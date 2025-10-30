Glamurozni povratak bivših misica: Sve su se ponovno okupile iz svečanog razloga

Poznati na 30. izboru za Miss Hrvatske Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na jubilarnom izboru Miss Hrvatske pojavila su se brojna poznata lica, a bivše misice ukrale su svu pažnju.

U raskošnom ambijentu održan je 30. jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss svijeta, a ovogodišnja pobjednica je Ema Helena Vičar.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Osim ljepote natjecateljica, pozornost su plijenili i brojni uzvanici iz javnog života koji su svojim dolaskom uveličali ovu posebnu večer, a na događanju su se okupile i bivše misice.

Tea Mlinarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Antonija Gogić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Među poznatim licima koja su uveličala ovu posebnu večer bila je i Anica Kovač, bivša Miss Hrvatske i prva pratilja izbora za Miss svijeta 1995. godine, zatim pjevač Sandi Cenov te modna agentica Tihana Harapin Zalepugin.

Anica Kovač Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sandi Cenov, Tihana Harapin Zalepugin Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mnoge bivše misice također su se okupile na ovom događanju – među njima Lana Gržetić, koja je titulu Miss Hrvatske ponijela 2013. s tek 18 godina, zatim Antonija Gogić (Miss Hrvatske 2014.), Tea Mlinarić (Miss Hrvatske 2017.) te Katarina Mamić (Miss Hrvatske 2019.).

Poznati na 30. izboru za Miss Hrvatske Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Poznati na 30. izboru za Miss Hrvatske Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Inače, pobjednica će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss svijeta, najstarijem i najutjecajnijem natjecanju ljepote na globalnoj razini. Lentu joj je predala prošla Miss Hrvatske, Tomislava Dukić.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

