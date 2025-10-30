''Zašto sam svako malo u bankrotu?'' Ellu Dvornik muče financije, otkrila je i zašto

Ella Dvornik našalila se na račun svojih financija na Instagramu, otkrila je što je muči.

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila video koji je nasmijao njezine pratitelje.

Naime, Ella je, kako je napisala, navela razlog zašto je svako malo u bankrotu'.

''Na mene previše utječe moj vibe. Na primjer, ja ne znam kako da sad objasnim klijentu… Znači, ja imam video snimljen, gotov, sve i samo mu trebam poslati, ali ja sam jučer bila u drugačijem vibeu i sad taj vibe u kojem sam ja bila jučer nije današnji vibe. I sad, ako ja pošaljem taj video - nije mi dobar zato što mi je bio dobar jučer, a jučer ga nisam poslala i sad ga moram izmijeniti da bude prikladniji mom vibeu danas'', rekla je.

''Ako mi ga ne odobri danas, ako mi ga odobri u petak, možda će u petak biti neki treći vibe i onda ga ja neću objaviti u petak iako će biti gotov zato što ću čekati ponedjeljak/utorak kad se vrati taj vibe koji je bio na dan kad sam ga poslala'', dodala je.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana okušala se u financijskom izazovu. Pokušala je preživjeti tjedan s 30 eura, a je li joj to uspjelo, pogledajte OVDJE.

U posljednje vrijeme Ella ne skriva svoju sreću, a za nju je zaslužan jedan muškarac. Više pročitajte OVDJE.

