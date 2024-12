Ovo je muškarac zbog kojeg je princ Harry išao na terapiju jer je snimio vruće scene s Meghan Markle!

Patrick. J. Adams utjelovio je Mickea Rossa u seriji ''Suits'', a tamo je glumio s Meghan Markle koja mu je postala i supruga u seriji.

Briljantnog, ali neovlaštenog odvjetnika s fotografskim pamćenjem, Mikea Rossa gledatelji ispred malih ekrana zavoljeli su u hit-seriji ''Suits'', a utjelovio ga je glumac Patrick J. Adams.

U seriji se zaljubljuje u Rachel Zane, koje je utjelovila niti manje, niti više Meghan Markle. Njihova kemija na ekranu bila je jedan od ključnih razloga popularnosti serije, a njihovo prijateljstvo nastavilo se i izvan seta.

I sam princ Harry u svojim memoarima ''Spare'' pisao je o njihovim vrućim scenama u seriji. Adamsa je, iako im je bio na vjenčanju 2018. godine, nazvao ''neki tamo glumac''. Harry je scene pogledao na početku njihove veze te je rekao da je to bila velika pogreška.

''Svjedočio sam kako se ona i neki njezin kolega glumac ''napadaju'' u nekoj vrsti ureda ili konferencijskoj sobi. Nisam trebao vidjeti takve stvari'', napisao je princ Harry.

Dodao je da je trebao terapije elektrošokovima kako bi te scene svoje supruge izbacio iz glave.

Kad je Meghan postala meta britanskih tabloida i javnih kritika zbog svoje uloge u kraljevskoj obitelji, Patrick J. Adams bio je jedan od onih koji ju je javno branio na društvenim mrežama.

''Meghan Markle i ja proveli smo gotovo jedno desetljeće radeći zajedno na seriji Suits. Od prvog dana bila je entuzijastična, ljubazna, suradljiva, velikodušna, radosna. Takva je ostala kao osoba i kolegica, čak i kada su joj slava, ugled i moć rasli. Oduvijek je bila snažna žena s dubokim osjećajem za moral i neustrašivom radnom etikom, koja se nikada nije bojala progovoriti, biti saslušana i braniti sebe i one koje voli'', napisao je na Twitteru 2021. godine.

''Poput ostatka svijeta, s divljenjem sam gledao kako se nosi s proteklih nekoliko godina. Zaljubila se, preselila u drugu zemlju, postala globalno prepoznatljivo ime i započela težak posao pronalaženja svog mjesta u obiteljskoj dinamici koja se, u najboljem slučaju, može opisati kao složena, a u najgorem, kao zastarjela i toksična'', dodao je.

''Zgrozilo me čitati beskonačne rasističke, klevetničke i senzacionalističke uvrede koje su mediji iz Ujedinjenog Kraljevstva i svijeta iznova bacali na nju, ali sam također znao da je Meghan jača nego što ljudi misle ili razumiju te da će požaliti što su je podcijenili. A onda su dobili sina Archieja. Na bilo kojem pristojnom planetu to bi trebao biti trenutak kada bi ljudi prestali oštriti noževe i dopustili ovom paru da uživa u čarobnim prvim mjesecima i godinama roditeljstva. No, mi ne živimo na takvom planetu, pa je lov nastavljen'', napisao je tada.

''Sramotno je da kraljevska obitelj, čiji je najnoviji član trenutačno u njenoj utrobi, promovira i pojačava optužbe za ''zlostavljanje'' protiv žene koja je praktički bila prisiljena pobjeći iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi zaštitila svoju obitelj i vlastito mentalno zdravlje. Po mom mišljenju, ovo najnovije poglavlje i njegov trenutak samo su još jedan zapanjujući primjer bešćutnosti institucije koja je odavno izgubila svoju relevantnost, znatno premašila granice vjerodostojnosti i očito je bankrotirala u smislu pristojnosti. Nađite nekog drugog koga ćete osuđivati, kritizirati i zlostavljati. Moja prijateljica Meghan daleko je iznad vaše razine'', zaključio je svojedobno.

Prije nekoliko godina priznao je da više nisu toliko bliski, ali da se ipak, s vremena na vrijeme, čuju.

''Ona vodi jako drugačiji život sada iz očitih razloga, ali mi prije jednog podcasta o seriji poslala poruku. Jako mi je drago što me i dalje podržava iako se ne čujemo često'', rekla je svojedobno Patrick, piše People.

Inače, ovaj 43-godišnji glumac u braku je s glumicom Troian Bellisario, poznatoj po ulozi u seriji Pretty Little Liars. Par zajedno ima dvoje djece.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovakvo bombastično izdanje fanovi J. Lo nazivaju osvetničkim, a ona se u njemu primila kuhače: "Spremaš li nam kolačiće?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lijepa supruga našeg Vatrenog obiteljskim fotografijama obilježila je poseban dan u svom životu!

Pogledaji ovo Celebrity Iza ovog širokog osmijeha jedne od najzanosnijih ljepotica krije se borba s teškom bolešću: ''Puno je straha!''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako Majin Bloom pjeva Grašinu ''Fritulu'', ovo je nešto najslađe što ćete danas vidjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Jay-Z optužen za silovanje 13-godišnje djevojčice s Diddyjem! Odmah se oglasio: ''Neću vam dati niti jedan novčić...''

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica objavila je novu fotku s 26 godina mlađim suprugom Nigerijcem, ovo je bio povod za to: ''Hvala jer...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Posljednja djevojka tragično preminulog pjevača podijelila dosad neviđene prizore s njim: ''Nisam bila spremna vidjeti ovo...''