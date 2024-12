Tragična sudbina glumačke zvijezde: Od slave i bogatstva došao je do čišćenja toaleta

Dick York posljednje dane svoga života proveo je kao čistač toaleta, a za sve je kriva ozljeda koja ga je dovela do ovisnosti.

Zvijezda serije ''Bewitched'', Dick York, provela je svoje posljednje dane čisteći toalete kako bi preživjela nakon što su ga teška ozljeda i ovisnost o tabletama dovele do tragičnog kraja.

Njegovi problemi počeli su puno prije nego što se hit-serija počela emitirati. Tijekom snimanja vesterna ''They Came to Cordura'' 1959. godine imao je ozljedu na setu, piše Daily Mail.

Naime, York je tada snimao scenu s drugim glumcima koja je zahtijevala podizanje željezničkog ručnog vagona, ali kada je redatelj viknuo "cut", svi osim njega su otpustili vuču, a vagon mu je iskrivio kralježnicu i okolne mišiće.

Zbog bolova je morao koristi brojne tablete o kojima je u konačnici postao ovisan. Na snimanju hit-serije 1969. godine imao je i epileptični napad pa je bio prisiljen napustiti seriju. Dick Sargent je potom preuzeo ulogu Darrina sve dok se serija nije završila 1972. godine.

Hit-seriji uskoro se bliži 60. obljetnica, a u dokumentarnom filmu Daniela Henaresa brojni su se osvrnuli na Yorka. Autor Herbie J. Pilato otkrio je kako su njegove posljednje godine izvan reflektora bile jako teške.

''Da, Dick York bio je financijski i fizički osiromašen. Jednostavno više nije imao novca. Njegova karijera se zaustavila. Bio je u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Za njega više nije bilo uloga, to je bilo jako teško gledati'', rekao je Pilato.

''Postao je čistač. Prešao je s uloge zvijezde jedne od najvećih TV serija u povijesti televizije na čišćenje toaleta. Bilo je to ponizno za njega, i nikada nije žalio, ali to se nije smjelo dogoditi'', dodao je.

Otkrio je i da je York bio žalostan jer je morao napustiti seriju, ali i da ga je proganjao osjećaj krivnje.

''Nije se ikada u potpunosti oporavio od boli. Nisu imali drugoga izbora, nego ga zamijeniti. Osjećao se užasno zbog toga'', objasnio je.

''On nije htio da serija završio pa je pristao da ga zamijene, popustio je i otišao. Ipak, nadao se povratku jer je tada rekao da će uzeti vrijeme za oporavak te da misli da bi mogao završiti seriju'', ispričao je.

O Yorku su riječi hvale imali i njegovi glumački kolege. Erin Murphy, koja je igrala kći Darriana i Samanthin Tabithu, rekla je da je York bio njezin omiljeni TV tata.

''Dati ću vam izvješće. Cijeli život sam bila toliko diplomatska jer sam ih oboje voljela. Bili su divni ljudi. Gledajući seriju, Dick York je bio bolji Darrin,'' rekla je za People.

''Dick York je bio tata, imao je puno djece, tako da je bio više očinski. Dakle, bio je više kao tata. Dick Sargent je bio sjajan čovjek, i ostali smo u kontaktu sve dok nije preminuo. Ali na ovom izboru ja biram Dicka Yorka'', dodala je.

Ovaj glumac preminuo je 1992. godine u dobi od 63 godine zbog komplikacija od emfizema.

