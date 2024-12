Princ Harry otkrio je li uistinu došao kraj njegovu braku s Meghan Markle: ''Žao mi je...''

Princ Harry prvi put je prokomentirao šuškanja o razdvajanju od Meghan Markle. Svi natpisi počeli su kada je par počeo odvojeno dolaziti na događanja.

U posljednje vrijeme sve se više šuška o ljubavnim problemima princa Harryja i Meghan Markle. Sada se i on sam oglasio o tim navodima, i to tijekom druženja s kolumnistom Andrewom Rossom Sorkinom u sklopu događanja ''The New York Times Dealbook Summit 2024.'' u njujorškom Lincoln Centeru, piše People.

Šuškanja o njihovim problemima počela su kada je par počeo odvojeno odlaziti na događanja.

''Navodno smo kupili i selili se po kućama 10 do 12 puta. Navodno smo se također i razveli možda već 10 ili 12 puta. Dakle, što to znači? Teško je ići u korak s tim, ali zato to jednostavno ignoriraš. Najviše mi je žao ljudi koji trolaju. Njihove nade da će doći do toga samo rastu i onda se to ne dogodi. Pa mi ih je žao. Iskreno, žao mi je'', rekao je Harry.

Istaknuo je i da razni internetski navodi mogu postati jako opasni.

"Proživljavam to iskustvo otkako sam bio dijete. Vidio sam priče napisane o sebi koje nisu baš temeljene na stvarnosti. Vidio sam priče o članovima svoje obitelji, prijateljima, strancima, svakakvim ljudima... I mislim da, kad odrastate u tom okruženju, nađete se u situaciji da preispitujete valjanost informacija, ali i što drugi ljudi misle o tome te koliko to može biti opasno s vremenom", objasnio je Harry.

On se također ispričao i kolumnistu koji ga je intervjuirao jer misli da bi i njega mogli napasti njegovi hejteri nakon njihova intervjua.

"Zbog toga se mogu samo ispričati, ali ti si me pozvao, tako da nisam ja kriv", šaljivo je odgovorio princ.

