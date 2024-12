Ovo o slavnim facama niste znali: Zbog čijeg skandala je nastao YouTube, tko je u rodu s Kate Middleton, a tko za sve krivi jednu halucinaciju?

Zbog jedne pjevačice i glumice nastale su Google Fotografije, zbog jednog skandala nastao je YouTube, jedan glumac gasio je požar nakon 9/11...

O životima onih najpoznatijih i najslavnijih lica iz javnog života, gotovo je sve ispričano, ali su ipak neke činjenice o njima pale u zaborav. Ovu su neke od najzanimljivijih činjenica o poznatima o kojima gotovo svakoga dana čitate.

Jennifer Lopez i Google Fotografija

Lopez je jedna od najvećih zvijezda današnjice. Utjelovila je brojne uloge u filmovima i serija, izdala nekoliko albuma i napravila brojne hitove, imala i nekoliko legendarnih modnih trenutaka, no 2000. godine ušla je u povijesti.

Kada je na dodjelu Grammyja 2000. stigla u zelenoj Versaceovoj haljini, Jennifer je oduševila svijet. Tjednima se pričalo o njoj, a ljudi su pretraživali internet kako bi vidjeli Jennifer u famoznoj haljini. Eric Schmidt iz Googlea otkrio je kako je upravo ta haljina, odnosno Jennifer, odgovorna za nastanak Google Fotografija.

''Tada je to bila nedvojbeno najpretraživanija stvar na Googleu. Ništa takvo dotad nismo vidjeli. No, nismo mogli pružiti korisnicima odmah i točno ono što žele - Jennifer Lopez u toj haljini. Tako su nastale Google Fotografije'', priznao je svojedobno Schmidt.

Janet Jackson i YouTube

Zbog još jednog modnog trenutka nastao je YouTube, a to je bio problem koji se dogodio s haljinom Janet Jackson na Super Bowlu 2004. godine. Radi se o trenutku kada je Justin Timberlake otrgnuo dio haljine s Janet, a njoj su ispale grudi.

Jedan od kreatora YouTubea, Jawed Karim, propustio je emisiju i nije uspio na internetu pronaći video zapise incidenta. Tako su on i njegovi prijatelji počeli raditi na kodu za web stranicu koja bi korisnicima omogućila postavljanje vlastitih videozapisa. Web stranica je na kraju postala YouTube.

''Zaista mi je neugodno znati da su milijuni vidjeli moju dojku, a onda je postala i hit na Internetu. Ima puno gorih stvari na svijetu, i da je to bilo takav fokus, ne razumijem'', komentirala je Janet svojedobno skandal.

Leighton Meester i majka u zatvoru

Glumica koju smo gledali u hit-seriji ''Tračerica'' - Leighton Meester, rođena je dok je njezina majka bila u zatvoru. Naime, njena majka izdržavala je 10-godišnju kaznu zbog svoje uloge u lancu krijumčarenja droge 1980-ih. Nakon rođenja, Leighton je poslana živjeti s bakom do majčinog izlaska iz zatvora.

''Ona je prošla puno toga prije nego što sam ja rođena, i nikada ju neću osuđivati zbog toga'', rekla je ranije glumica za Cosmopolitan.

I ona je sama sada majka, a otkrila je i u kojem duhu odgaja svoju djecu.

''Želim im dati sve što ja nisam imala dok sam odrastala. Stalno im naglašavam koliko bismo trebali biti zahvalni na svemu što imamo'', rekla je ranije za People.

Ellen DeGeneres, rodbinske veze i uloga koju je odbila

Rijetko tko zna da je voditeljica Ellen DeGeneres daleka rođakinja, niti manje, niti više, nego Kate Middleton. Njih su dvije rođakinje u 15. koljenu, a povezane su preko Sir Thomasa Fairfaxa i njegove supruge Agnes Gascoigne, koji su živjeli u Velikoj Britaniji početkom 1500-tih, pište The List.

I sama voditeljica svojedobno je pričala o tome, a o njihovoj povezanosti saznala je kad je platila stručnjaku da joj izradi obiteljsko stablo. Ellen je tada priznala i da svoju sestričnu nikad nije upoznala.

''Kate odbija priznati da smo u rodu, ali nema veze, naći ću je i popričat ćemo. Donijet ću joj i dokaze'', izjavila je svojedobno.

Kada smo već kod ove voditeljice, postoje i razna šuškanja o ulozi koju je navodno odbila. Ellen je navodno bila ponuđena uloga u ''Prijateljima'' te je trebala utjeloviti Phoebe, ali do dana današnjeg nije poznato je li to istina ili samo bizarna teorija obožavatelja hit-serije.

Steve Buscemi i karijera prije glume

Legendarni glumac Steve Buscemi nije se oduvijek bavio glumom, a u tinejdžerskim godinama zanimalo ga je nešto sasvim drugo. Naime, bio je vatrogasac, a malo tko zna da je upravo on pomogao gasiti požar tijekom napada 9/11.

Prije tri godine prisjetio se tragičnih trenutaka.

''Nisam imao nikakve zdravstvene probleme, a posttraumatski stres? Apsolutno. Bio sam tamo samo pet dana, ali kada sam prestao ići i pokušao ponovno živjeti svoj život, bilo je stvarno, jako teško. Samo ponekad pričam o tom danu i odmah se vratim tamo. Počnem se gušiti i tada shvatim da je to i dalje jedan veliki dio mene'', ispričao je u podcastu s Marcom Maronom.

Ryan Gosling i boy bend

Poznato je da Ryan Gosling ima glas od kojega se bilo tko može naježiti, a to smo shvatili kada je zapjevao u brojnim mjuziklima, posljednji od njih bio je ''Barbie''.

Njegov talent i ranije je bio prepoznat, a gotovo je postao član Backstreet Boysa. Živio je u istom kompleksu stanova s A.J. McLeanom dok se bend stvarao i on mu je stalno pričao kako ima osjećaj da će bend biti planetarno popularan.

''Rekao bih da je to na neki način istina jer smo stalno pričali o bendu i on je stvarno jako talentiran'', rekao je A.J. u ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'' prije četiri godine.

Rebel Wilson i malarija

Rebel Wilson oduševljava generacije svaki put kada se pojavi na malim ekranima. Utjelovila je brojne likove u serijama i filmovima, a malo tko zna kako je zapravo započela njezina glumačka karijera.

Naime, za sve je kriva malarija. Glumica je bila toliko bolesna da je počela halucinirati da je osvojila Oscara i to ju je potaknulo da postane glumica.

''Nakon srednje škole otišla sam u Afriku gdje sam volontirala, a onda sam se jako razboljela te sam završila u bolnici. I sad, ja sam u bolnici i haluciniram, i izgubila sam sluh zbog lijekova koje su mu dali, i haluciniram da sam glumica i da sam stvarno super, i da sam osvojila Oscara. Zatim sam izašla na pozornicu i pozdravila sve glumice i glumce. To je bilo toliko zapanjujuće da sam izašla iz bolnice i rekla: 'Postat ću glumica'.'', ispričala je ranije za 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon''.

''Nitko nije vjerovao u mene i mislili su da mi je malarija umrtvila mozak. Govorili su mi da ja nisam Nicole Kidman i da se to nikada neće dogoditi. I doslovno samo moj najbolji prijatelj Nick mislio je da bih mogao biti glumac. Nitko drugi nije.Bio je tako sladak da je ugravirao zvijezdu s mojim imenom i rekao 'jednog dana kad budeš imao svlačionicu, možeš je staviti na svoja vrata'', otkrila je Rebel ranije.

