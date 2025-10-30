Slavonac u manje od sat vremena rasprodao novu koncertnu dvoranu u Beogradu, pjevat će pred 15 tisuća ljudi

Jakov Jozinović u manje od sat vremena rasprodao Sava Centar u Beogradu, za njim luduje cijela regija.

Ludilo za mladim pjevačem iz Vinkovaca Jakovom Jozinovićem sve je veće.

Naime, jučer je najavio koncert u beogradskom Sava Centru 28. ožujka 2026. godine. Danas u 12 sati ulaznice su puštene u prodaju, a cijela dvorana, 15 tisuća ulaznica, prodano je u manje od sat vremena.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

''Sava Centar 1 rasprodan. 15 tisuća vas još čeka'', napisao je kratko na Instagramu.

Ovih dana nastupao je u MTS dvorani, koja je također bila rasprodana u kratkom roku, a iz prvog reda gledala ga je jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Aleksandra Prijović.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Jakov Jozinović

Jakov Jozinović

Jakov je za IN magazin komentirao svoj nagli proboj na scenu, a intervju pogledajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Nedavno je u nekoliko minuta rasprodao i koncert u Zagrebu, a gdje će nastupati, pogledajte OVDJE.

