Fatalni Talijan s Eurosonga ide pred oltar? Na ruci njegove voljene blista dijamantni prsten

Glasine o zarukama Dove Cameron i Damiana Davida sve su glasnije, a fotografije s putovanja u Australiji dodatno su ih potaknule.

Dove Cameron i Damiano David, jedan od parova koji privlače pažnju gdje god se pojave posljednjih godina, navodno su zaručeni!

Vijest je objavio TMZ, koji je prenio da su izvori potvrdili zaruke popularne glumice i pjevačice te karizmatičnog pjevača, kojega brojni pamte s Eurosonga.

Naime, 29-godišnja glumica, koja je slavu stekla u Disneyjevim projektima, nedavno je viđena u Sydneyju u društvu 26-godišnjeg Damiana – a na njezinoj ruci blistao je ogromni dijamantni prsten.

Fotke pogledajte OVDJE.

Daily Mail napisao je i kako su kontaktirali njihove glasnogovornike, ali potvrdu o tim lijepim vijestima i dalje nisu dobili.

Dove i Damiano svoju su vezu službeno potvrdili u veljači 2024., kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu uoči dodjele Grammyja.

Upoznali su se još 2022. na dodjeli nagrada MTV Video Music Awards, a kako je glumica kasnije otkrila, ubrzo su se ponovno povezali zahvaljujući pozivu na promociju njegova albuma.

Nedavno je par ima velik razlog za slavlje, a sve su otkrili na Instagramu. Više o tome pisali smo OVDJE.

