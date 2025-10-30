Lana Jurčević oglasila se na Instagramu nakon skoro godinu dana, pa objavila intrigantno pitanje

Lana Jurčević oglasila se nakon skoro godinu dana na Instagramu, pogledajte što je objavila.

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević iznenadila je svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Naime, Lana se nakon skoro godinu dana prvi put oglasila na svom profilu te objavila intrigantnu objavu.

Lana Jurčević - 9 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Fotografirala je papir na kojem je rukom bilo napisano pitanje: ''Jeste me zaboravili?''.

Posljednji put javila se 31. prosinca 2024. godine objavivši video sa svojom kćerkicom Maylom Lily.

Lana Jurčević - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

U ovih godinu dana oglašavala se tek ponekad preko službenog profila svog brenda La Piel.

Lana Jurčević Foto: Instagram

Podsjetimo, Lana je kćerkicu dobila s partnerom Filipom Kratofilom.

Lana Jurčević i Filip Kratofil Foto: Instagram

