Lana Jurčević ne skriva bol zbog tragedije u Zagrebu: "Nije mi dobro i puca mi srce..."

O tragediji koja se dogodila u Prečkom su se oglasili brojni poznati, a među njima je i Lana Jurčević koja nije mogla sakriti emocije i bol zbog strašne vijesti.

Danas ujutro Zagreb je pogodila tragedija, kada je 19-godišnjak upao u Osnovnu školu Prečko i nožem napao šest osoba. Preminulo je jedno dijete, dok je još pet osoba zbrinuto u bolnici.

O strašnoj tragediji oglasili su se brojni poznati, a među njima je i Lana Jurčević koja je napisala opširan osvrt na cijelu situaciju.

"Nije mi dobro i puca mi srce... U što se pretvara ovaj svijet? Barem se djece i mladih ljudi nismo bojali... do sada. Sjedim i gledam u jednu točku, pa gledam u svoje dijete, pa razmišljam o roditeljima i obiteljima ozlijeđenih. Bože, budi uz njih sve, nadamo se da će se i učiteljica izboriti za život i da će ozlijeđeni biti dobro. Sućut obitelji djevojčice koja je izgubila život. Mislili smo da se samo u Americi to događa. Gdje poslati dijete, a da znaš da će biti sigurno? Pod koje stakleno zvono ih staviti ili da ih šaljemo u pancirkama u školu? Ni to nažalost ne bi pomoglo, ubojica nade način kako da obavi svoje. Pa ni pancirka u ovom slučaju ne bi pomogla.

Žao mi je da prvo mora nastati problem da se netko pokrene (ako će se pokrenuti), a nadam se da će se institucije pokrenuti odmah. Za početak: detektore metala na ulazu u školu pod broj 1! Dobro razmisliti o regulaciji korištenja mobitela i društvenih mreža (na kojima nema što se prikazuje i sve je dostupno) do 18-e godine i to kolektivno uvesti neke mjere, a ne da dijete (jedino) koje nema mobitel se osjeća kao crna ovca. Zabraniti crtiće s nasiljem i sličnim bolesnim temama. Uvesti programe u kojima se radi na mentalnom zdravlju mladih, na način koji je njima prihvatljiv i razumljiv i na kraju zanimljiv! Za mlade još ima šanse, ako već roditelji nisu odigrali tu ulogu i ako su stvorili psihopate jer su vjerojatno i samo takvi. Uvijek postoji onaj postotak na koji roditelj ne može utjecati, ali okolina može i zato lošu okolinu i vanjske utjecaje svesti na minimum i s djecom raditi na pravi način. Isto tako provoditi edukacije s roditeljima jer jebeno nevjerojatno - da bi položio vozački moraš proći fazu učenja teorije i u praksi, da bi išao na faks, kolike godine moraš provesti učeći i sjedeći u klupama, samo zbrojite godine, da bi se negdje zasposlio, moraš imati i obrazovanje i praksu, za sve u životu moraš proći neku edukaciju, jedino se za RODITELJSTVO ne mora ništa! Napravi dijete - pa što bude - bude.

Ako neće roditelji stvoriti zdrave uvjete za svoje dijete - iako bi i oni trebali proći po nekom obveznom programu neku vrstu podizanja svijesti o odgoju, o tome što su emocije i mentalno zdravlje, i koju odgovornost roditelj ima na sebi da na noge postavi zdravu osobu. I nezaboravimo: i roditelji bi trebali raditi na svojim vlastitim traumama jer realno, svi ih imamo, neki više, neki manje. Neki iz svega izvuku ono dobro, a neki ih prenose na svoju djecu (i da znaju i bez da to znaju).

Ako neće i ne mogu roditelji, neka onda preuzmu dio odgovornosti Ministarstva i službe koje plaćamo. Budimo zemlja koja je napravila nešto drugačije i bolje za budućnost mladih, budimo primjer i drugima. Ja sam prva i stavljam se na raspolaganje kome god treba za bilo koju temu, samo za sigurnije sutra za našu djecu i manje slomljenih srca", zaključila je.

