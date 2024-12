Kći bivšeg hrvatskog premijera izrasla je u pravu ljepoticu, javnosti je poznata i zbog nastupa na Dori

Ella Orešković se istaknula kao pjevačica nastupivši na Dori 2021. i 2022. godine s vlastitim pjesmama. Iako ju javnost često povezuje s očevom političkom karijerom, Ella se posvetila glazbi još od djetinjstva.

Ella Katherine Orešković, kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, poznata je domaćoj javnosti kao talentirana pjevačica koja se dva puta natjecala na glazbenom festivalu Dora.

Svoje školovanje završila je u Američkoj školi u Zagrebu, a od ranog djetinjstva pokazivala je strast prema glazbi. Još kao djevojčica nastupala je na raznim glazbenim događajima i kazališnim predstavama.

25-godišnja Ella je svoj prvi nastup na Dori imala 2021. godine s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala. Sljedeće godine ponovno se okušala na festivalu, predstavivši autorsku pjesmu "If You Go Away", nadajući se odlasku na Eurosong.

U jednom intervjuu, Ella je iskreno podijelila kako se nosi s činjenicom da ju javnost često identificira prvenstveno kao kćer bivšeg premijera.

"Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta", objasnila je.

Ella se jednom prilikom pohvalila i kako hrvatski govori bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.

Osim Elle, Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom ima i dva sina, Jakova i Filipa i kćer Emmu.

