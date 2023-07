Zgodna kći našeg bivšeg premijera u sićušnom bikiniju pokazala isklesano tijelo, a pohvalila se i svojom sestrom!

Ella Orešković objavila je fotografije s odmora na kojima je pokazala figuru u minijaturnom bikiniju.

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića Ella Orešković domaćoj javnosti poznata je i kao pjevačica koju smo imali dvaput priliku gledati na Dori.

Trenutačno se odmara u Dalmaciji, a na svojem profilu na Instagramu pokazala je i kako uživa.

Ella je podijelila niz fotografija, od kojih na nekoliko pozira u minijaturnom bikiniju, a svojim vitkim tijelo oduševila je pratitelje te su joj uputili komplimente.

U svojim pričama na Instagramu pohvalila se i uspjehom sestre Emme, koja je postala magistra kirurgije i intervencijskih znanosti, a prije toga je diplomirala na Medicinskom fakultetu.

Ella se jednom prilikom pohvalila i kako hrvatski govori bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.

Podsjetimo, Ella je svoj pjevački debi imala na Dori 2021. kada se predstavila s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala, a odlazak na Euroviziju pokušala je izboriti i iduće godine, s još jednom autorskom pjesmom "If you go away".

Iako na Dori nije ostvarila zapažen uspjeh, privukla je veliku pozornost domaće javnosti, koja ju je prvi put upoznala kada joj je tata postao premijer 2016. godine, a tada još bila tinejdžerica i u međuvremenu je izrasla u pravu ljepoticu.

Osim kćeri Elle i Emme, Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom ima i dva sina, Jakova i Filipa.

