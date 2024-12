Saznala da je trudna samo nekoliko tjedana nakon što su posvojili dječaka, želja joj je imati sedmero djece!

Poznata britanska glazbenica Joss Stone objavila je da je trudna treći put, i to samo nekoliko tjedana nakon što je sa suprugom posvojila dječaka.

Soul-pjevačica Joss Stone, poznata po uspješnicama poput "You Had Me", "Super Duper Love" i "Fell in Love with a Boy", objavila je kako je trudna treći put, i to samo nekoliko tjedana nakon što je sa suprugom Codyjem DaLuzom posvojila sina.

37-godišnja pjevačica otprije ima trogodišnju kći Violet i dvogodišnjeg sina Shackletona, a nedavno je na društvenim mrežama objavila kako su posvojili dječaka kojeg su nazvali Bear.

"Iskreno, reći da smo bili šokirani, bilo bi preblago. Ništa i nitko sada ne može oduzeti našu radost. Presretni smo!!! Možda bismo trebali svoju turneju 'Less is More' nazvati "Trudnička turneja", našalila se Stone.

Pjevačica je upoznala DaLuza prije četiri godine na aerodromu, a kada je ispričala kako su se upoznali, otkrila je kako je njemu prva prišla i rekla da hoće imati sedmero djece. DaLuz, koji je i sam posvojen, na to je odgovorio kako hoće udomiti bigla i posvojiti dijete.

"Tada sam znala da je on pravi", poručila je Stone.

Kako je Joss prije gotovo deset godina zapjevala na bosanskom, pogledajte OVDJE.

