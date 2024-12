Ivana nam je otkrila kako je u MasterChefu završila sa svojim partnerom: ''Nisam bila sigurna želim li...''

Nakon napuštanja MasterChefa razgovarali smo s Ivanom Božac. Otkrila nam je kako se osjećala nakon odlaska, a i kako je počela njezina ljubav s kuhanjem.

S posljednjim stres-testom u MasterChefu Istrijanka Ivana Božac okončala je svoje sudjelovanje u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji.

''Nekako sam znala da izlazim sljedeća, tako da sam se pripremila i nije mi bilo iznenađenje. Naravno da sam bila tužna zbog kraja, ali istovremeno sam bila i sretna što izlazim... Osjećaj slobode i olakšanja. Svoju misiju sam ispunila'', priznala sam je.

Je li netko drugi od kandidata trebao biti na njezinu mjestu?

''Smatram da svatko od nas ima svoje mjesto na kojem će se naći i to je jedini ispravan odgovor'', dodala je.

Otkrila nam je i tko su joj favoriti.

''Moji favoriti su Tin jer je neustrašiv, inovativan i dovoljno 'lud' za ono što se od današnje gastronomije očekuje, Sergio jer jedini kuha sa srcem i strašću te je posvećen maksimalno i kompletno te Ante, dečko koji je smiren, pedantan, precizan, gaji veliku ljubav prema kuhanju i ima znanje... Eto, to su tri osobe koje su zaista ušle u priču MasterChefa iz jednog jedinog razloga, a to je ljubav prema kuhanju i želja za nadogradnjom'', priznala sam je.

''Stekla sam velika prijateljstva i upoznala predivne osobe prepune pravih životnih iskustva i teških priča... Oni su bili moja podrška i snaga'', objasnila nam je.

U istom showu natjecao se i njezin partner Moris, a Ivana nam je otkrila kako je došlo do toga.

''Kada sam saznala da sam prijavljena, nisam bila sigurna želim li sudjelovati i biti eksponirana u javnosti. Tada je Moris ispunio prijavu u nekoliko minuta i rekao – evo, sada nemaš razloga da ne ideš jer idemo zajedno. Drago mi je da se prijavio i mislim da bi bio daleko dogurao da su okolnosti bile drugačije...'' rekla nam je aludirajući na njegovo napuštanje showa zbog zdravstvenih problema.

''Ne bih ja tražila boljeg kuhara među nama. Imamo različite stilove kuhanja i dobri smo podjednako, svatko u svom stilu'', rekla nam je.

A je li joj on najveća podrška?

''Najveća podrška sam ja samoj sebi... Jednostavno tako funkcioniram oduvijek. Partner može biti i potpora i podrška, ali najveći oslonac moraš pronaći u sebi jer je to najsigurnija luka iz koje isplovljavaš i kojoj se vraćaš'', priznala nam je.

Inače, Ivanu su prijateljice prijavile u kulinarski show.

''Reakcija je bila šokantna... Nisam znala da plačem ili da se radujem. Na takav pothvat nikad se ne bih odvažila, a sada s odmakom i dobivenim iskustvom iz MasterChefa moju samo reći da je to bio najbolji poklon za rođendan i sumnjam da će ga netko ikad nadmašiti!! Da nije bilo njih, mojih prijateljica, ne bi bilo ni MasterChef putovanja'', rekla nam je.

Ivana je osam godina bila suvlasnica aperitiv-bara, a radila je i u stomatološkoj ordinaciji. Na pitanje fali li joj ugostiteljstvo rekla nam je:

''Ugostiteljstvo me prati tijekom cijelog života. Već s 13 godina našla sam se u kuhinji i pekla burgere na plaži i od tada sam cijelo vrijeme u toj branši, bilo kroz koktel-barove, bilo kroz kuhinju, a uz to uspijevam raditi i u medicini, odnosno stomatologiji, te u sportu kao instruktorica aerobika i korektivne gimnastike. Nikad se nisam bavila samo jednom strukom i radila samo jedan posao. Moj je ritam dinamičan i ubrzan i volim stalno nove izazove jer to je moje pogonsko gorivo.''

A kako je počela njezina ljubav prema kuhanju?

''Još od malih nogu voljela sam se petljati mami oko nogu dok kuha. Moja mama obožava kuhati i uvijek nam je pripremala hranu na jako zabavan način, kroz igru i kreativnost. Tako sam zapravo zavoljela kuhanje. Mogu reći da je ona 'kriva' za to'', otkrila nam je.

Za kraj je dala savjet i svima onima koji razmišljaju o prijavi na MasterChef.

''Nemojte oklijevati jer nemate što izgubiti, već suprotno - bit ćete bogatiji za jedno veliko iskustvo'', zaključila je.

Razgovarali smo i s Morisom nakon što je napustio MasterChef, a što nam je on rekao ranije, pročitajte OVDJE.

