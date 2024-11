Moris o razlogu napuštanja MasterChefa: ''Da me to nije zadesilo, vjerujem da bih dogurao do finala!''

Moris Vareško javio nam se nakon ispadanja iz MasterChefa. Otkrio nam je zbog čega je napustio kulinarski show te ima li favorita.

Kandidat MasterChefa Moris Vareško iznenada je napustio kulinarski show zbog zdravstvenih problema te je posljednji stres-test otkazan. Nakon odlaska iz showa mi smo razgovarali s Morisom.

Na odlazak iz kulinarskog showa, kaže, gleda pozitivno.

''Jedan problem manje jer sigurno mi više nikad u životu neće puknuti slijepo crijevo. Kako bi rekla moja mater Karmen: 'Od tega ne umreš, s tin da.' Da me to nije zadesilo, vjerujem da bih dogurao do finala. Krenuo sam se fokusirati jer sam si na samom početku rekao da me do top deset nitko ne može ugroziti, pa se mogu igrati i eto... Valjda je trebalo tako biti'', kaže nam Moris te dodaje da bi, da ponovno sudjeluje, sve napravio identično kao i prvi put.

Za žiri ima samo riječi hvale.

''Sve su troje vrhunski kuhari, svaki od njih u svojoj stilistici kuhanja. Da moram odabrati najdražeg, Goran bi mi ipak za trunčicu bio draži od Marija, ali stilistike kuhanja su im potpuno drugačije, pa ih se ni ne može usporediti profesionalno, već kao osobe, a tu su mi obojica na tronu. Stvarno su obojica jako, jako dobre osobe'', priznao nam je.

U MasterChefu je i Morisova djevojka Ivana Božac, a je li mu ona favorit za pobjedu?

''Naravno da mi je Ivana favorit, vjerujem da će daleko dogurati samo ako ostane fokusirana, pogotovo sada kada je ja više ne mogu nervirati'', rekao je.

Poznaju se čak dvadeset godina, ali ih je život držao razdvojenima sve do prije dvije godine.

''Ivana i ja poznajemo se više od 20 godina, no život nas je do prije dvije godine držao razdvojenim i, eto, sudbina je htjela da se ponovno sretnemo i dobijemo priliku krenuti zajedno kroz taj isti život koji nas je držao razdvojenima'', ispričao nam je.

Kada je u pitanju kuhanje, uvijek jedno drugoga pitaju za savjete.

''Ivana i ja gotovo stalno jedno drugog pitamo za savjete, karakterno smo potpuno drugačiji i uvijek su savjeti onog drugog nešto što oboje trebamo da bismo svoje ideje doveli u ravnotežu'', objasnio nam je.

Moris se tijekom života bavio raznim poslovima te ima impresivan životopis, a što je njemu od poslova bilo najzanimljivije?

''Vrag je vidija delati – rekao bi moj pokojni nono Ive, ali od svih zanimanja koje sam silom prilika radio, jedine moje ljubavi kada je posao u pitanju su vinogradarstvo, maslinarstvo i destilaterstvo'', kaže nam.

Moris je enolog, završio je dva fakulteta, ima i tri firme. Na pitanje što radi kada ne radi Moris se našalio:

''Natječem se u MasterChefu.''

Ovaj kandidat i strastveni je bajker, a objasnio nam je i kako motor, kuhanje i vino idu zajedno.

''Lako - vožnja motorom pa ručak i nakon toga dec vina za opuštanje'', kaže nam Moris.

Ranije je bio i član Mense.

''Uh, bilo je to prije više od dvadeset godina, vjerojatno sada ne bih prošao prag za učlanjenje'', dodao je.

I za kraj je dao savjet svima onima koji razmišljaju o prijavi na MasterChef.

''Tko god razmišlja o prijavi, poručio bih mu da ne razmišlja, nego se prepusti ideji i isproba nešto novo. Sigurno neće požaliti, jedino ako kao ja ne završi u bolnici'', našalio se Moris.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je supruga Lovre Kalinića, koji se oprostio od Vatrenih? Podržala ga je dirljivom gestom, a prozvali su je netipičnom ženom nogometaša

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pa zar je moglo slađe? Maja je pokazala rezultat Bloomova odlaska frizeru, skratio je kosu!

Upoznajte naše novo TV lice: Mlada Splićanka već ima vojsku pratitelja na Instagramu: ''To će mi olakšati posao!''

Znate li da je Thompson glumio u jednoj od naših najpoznatijih serija? Pogledajte njegove scene koje su sada hit na društvenim mrežama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li što se dogodi kad pretražujete imena likova iz ''Prijatelja''? Ovo je još jedan dokaz njihove popularnosti diljem svijeta

Pogledaji ovo inMagazin Franka Batelić o prvim godinama majčinstva: ''Stalno je bila briga i stres, sad je sve puno lakše''

Pogledaji ovo Celebrity Kviz o Lepoj Breni: Koliko dobro poznajete život i karijeru regionalne legende?