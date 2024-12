Bivša pobjednica MasterChefa drastično promijenila imidž, potpuna je suprotnost od onoga kako je pamtimo!

Masterchefica Maja Šabić sve je iznenadila svojim novim imidžem, izgleda baš drugačije.

Pobjednica MasterChefa 2022. godine Maja Šabić na društvenim mrežama rijetko je aktivna, ali njezina mlađa kolegica iz showa Gaia Zec otkrila je jednu novost.

Maja je drastično promijenila imidž, svoju crnu kosu obojila je u plavo.

Gaia i Maja zajedno su pozirale na jednom kuharskom događaju, a kako Maja izgleda s plavom kosom, pogledajte u našoj galeriji.

Kako Maji stoji plava kosa? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Maji je show iz temelja promijenio život. Napustila je profesiju ekonomije i posvetila se slastičarstvu. Iskustvo je to neusporedivo s bilo čim, a ono što se vidi na televiziji samo je mali dio svega što se događa kandidatima.

"Emisija traje sat i nešto, a mi smo u studiju od jutra do navečer po cijele dane, jako puno toga događa se iza kamere, to je samo vrh sante, što se kaže", otkrila je Maja jednom za IN magazin.

Zašto je pak u prošloj epizodi MasterChefa bila Alka Vuica, pročitajte OVDJE.

