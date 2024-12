Srpski miljenik pod ruku u izlazak poveo suprugu, prije nekoliko godina zamalo ju je zauvijek izgubio

Aco Pejović sinoć je u izlazak poveo suprugu Biljanu, koja je prije nekoliko godina bila teško bolesna.

U Beogradu je održana proslava 20 godina rada produkcijske kuće Željka Joksimovića, a među poznatim uzvanicima bio je i pjevač Aco Pejović.

Aco je na proslavu poveo svoju suprugu Biljanu, a fotografi su ih uhvatili pri dolasku u svečanu salu. Njihove fotografije pogledajte u galeriji.

Aco i Biljana u braku su duže od 20 godina i zajedno imaju tri kćeri, Magdalenu, Mariju i Ivu, a na vjenčanje su se odlučili nakon samo tjedan dana veze.

"Zakasnio sam na svoje vjenčanje. Moj kum i ja svirali smo na Zlatiboru, a ujutro smo se autostopom vraćali kući. Dok smo stopirali, zaustavio se jedan kombi. Nasreću ili na našu žalost, to je bio kombi s glazbenicima koji su pošli svirati na mojoj svadbi. Zamislite samo njihovu reakciju", ispričao je Aco jednom prilikom za srpske medije.

"Žena je gazda, ona je stup kuće. Na njezinim je plećima sve", rekao je tada o svojoj supruzi.

Život ih nije baš uvijek mazio jer se njegova supruga našla u teškoj situaciji, borila se s ozbiljnim zdravstvenim problemom.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja, i to na predjelu očiju", rekao je Aco jednom prilikom u IN magazinu pa objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, ondje sam nalazio mir. Vratila se i kada je vidjela kako izgleda, rekla nam je: 'Pa dobro, vidite li vi kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?' Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", prisjetio se Aco najtežih vremena kroz koja je prošao sa svojom suprugom.

Zanimljivo je i kako je Aco svojoj supruzi Biljani posvetio jednu od svojih pjesama "Sve ti dugujem", koju rado pjeva na svojim koncertima, a svaki put obvezno joj zahvali što je oduvijek puna razumijevanja i što ga uvijek dočeka raširenih ruku.

Njihova kći Magdalena nedavno je proslavila 30. rođendan, a tko joj je pjevao na svadbi, pogledajte OVDJE.

