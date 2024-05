Srpski miljenik žena strastveno ljubio suprugu u njihovu rijetkom zajedničkom izlasku, daleko od očiju javnosti prošli su i kroz jako teško razdoblje

Acu Pejovića supruga Biljana podržala je na važnom događaju, a pred okupljenima su pokazali i koliko su zaljubljeni.

Srpski pjevač Aco Pejović organizirao je druženje s medijima u hotelu Crowne Plaza u Beogradu povodom izlaska svoj novog albuma "Hotel tuge".

S njim je došla i supruga Biljana, koju nemamo baš često priliku vidjeti, no i ranije je pokazala da je spremna podržati svog muža na tako važnim događanjima.

Par je pred fotografima izmjenjivao i strastvene poljupce, a fotografije možete pogledati u galeriji.

Aco i Biljana u braku su duže od 20 godina i zajedno imaju tri kćeri, Magdalenu, Mariju i Ivu, a na vjenčanje su se odlučili nakon samo tjedan dana veze.

"Zakasnio sam na svoje vjenčanje. Moj kum i ja svirali smo na Zlatiboru, a ujutro smo se autostopom vraćali kući. Dok smo stopirali, zaustavio se jedan kombi. Na sreću ili na našu žalost, to je bio kombi s glazbenicima koji su pošli svirati na mojoj svadbi. Zamislite samo njihovu reakciju", ispričao je Aco jednom prilikom za srpske medije.

"Žena je gazda, ona je stup kuće. Na njezinim je plećima sve", rekao je tada o svojoj supruzi.

Život ih nije baš uvijek mazio jer se njegova supruga našla u teškoj situaciji, borila se s ozbiljnim zdravstvenim problemom.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja, i to na predjelu očiju", rekao je Aco jednom prilikom u IN magazinu, pa je objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se i kada je vidjela kako izgleda, rekla nam je: 'Pa dobro, vidite li vi kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?'. Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", prisjetio se Aco najtežih vremena kroz koja je prošao sa svojom suprugom.

Zanimljivo je i kako je Aco svojoj supruzi Biljani posvetio jednu od svojih pjesama "Sve ti dugujem", koju rado pjeva na svojim koncertima, a svaki puta obvezno joj zahvali što je oduvijek puna razumijevanja i što ga uvijek dočeka raširenih ruku.

