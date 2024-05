Afflecku su trebale dvije godine da shvati nešto što svi odavno znaju o Lopez? "Bio je potpuno zaslijepljen, sada mu je jasno..."

Ben Affleck navodno je dugo bio potpuno zaslijepljen zaljubljenošću u Jennifer Lopez, no sada je izišao iz te faze i želi razvod.

Sve su glasnija šuškanja o razvodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka, a sada su stigle i nove potvrde da je njihovu braku zaista došao kraj.

Iako su posljednjih dana nekoliko puta fotografirani zajedno u javnosti i pritom su oboje bili nasmijani i nosili su vjenčano prstenje, izvor blizak paru otkrio da je Ben od početka njihova braka navodno bio toliko bio zaslijepljen zaljubljenošću da nije mogao normalno razmišljati, no sada kada je bistre glave, svjestan je da se mu treba razvod.

"Kada bi se mogao razvesti na temelju privremene neuračunljivosti, to bi i učinio. Osjeća se kao da je posljednje dvije godine proveo u zaljubljenom bunilu, a sada se osvijestio i jasno mu je da to ne može funkcionirati", kazao je izvor za Page Six.

Upućeni izvori slično su komentirali i za druge medije.

"Njih dvoje jednostavno imaju drukčije pristupe kada je riječ o medijskoj pozornosti. Ben mrzi pozornost i zbog toga se osjeća nelagodno. Jennifer je oduvijek imala drukčiji pristup", rekao je drugi izvor za People, a istaknuo je i kako je Ben oduvijek bio impresioniran Lopezinim radnim navikama i uspjehom, ali ne želi s njom dijeliti takav život.

"Iako joj se zbog toga divi, to ga ne čini sretnim i uzrokuje stres u njihovu braku", istaknuo je izvor.

Glasine o njihovu razvodu dodatno je rasplamsao dolazak Jennifer Lopez na premijeru njezina novog filma "Atlas" bez Bena Afflecka. On je ranije snimljen i bez vjenčanog prstena prilikom posjeta bivšoj supruzi Jennifer Garner, no kasnije ga je vratio.

Podsjetimo, Lopez i Affleck vjenčali su se kolovozu 2022. godine. Par, koji je stekao zajednički nadimak Bennifer, bio je u vezi i početkom 2000-ih, kada su također planirali stati pred oltar, no 2003. godine naprasno su prekinuli i otkazali vjenčanje.

Lopez je u međuvremenu bila u braku s pjevačem Marcom Anthonijem, s kojim je dobila blizance Maxa i Emme. Affleck iz braka s glumicom Jennifer Garner ima troje djece, Fina, Violet i Samuela.

