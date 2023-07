Aco Pejović progovorio o teškoj životnoj borbi svoje supruge, nikad neće zaboraviti te minute iščekivanja: ''Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema''

Aco Pejović progovorio je za srpske medije o teškim životnim trenucima koji su snašli njega i suprugu Biljanu.

Jedan od omiljenih regionalnih pjevača Aco Pejović ispričao je ponešto o teškim danima koje je proživio sa suprugom Biljanom zbog njezinih zdravstvenih problema, a sve je prenijela nova.rs.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krvom putu, a ona je to imala od rođenja i to na predjelu očiju", rekao je pa objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

Nikad neće zaboraviti te minute iščekivanja, dok je ona ležala u bolnici ni ružne scene koje je promatrao čekajući.

"Tada sam nazvao jednog prijatelja doktora i odmah mi je došao pomoći. Jedna mlada doktorica tada me pozvala unutra i objasnila mi sve o bolesti koju ima moja supruga jer tada o tome ništa nisam znao. Rekla je kako Biljana mora ostati na praćenju do jutra te će vjerojatno morati i na operaciju. Od 1000 ljudi samo jedan preživi od puknuća krvnih žila. Onda je došao moj prijatelj Zoran i brzo su je prebacili na neurokirurgiju i tamo ju je doktor Tasić primio zbog čega sam mu i dan danas zahvalan".

Biljani je oporavak trajao dosta dugo vremena, a Aco se s teškim mukama prisjeća svega.

"Tri mjeseca nakon operacije traje njezina borba. Prvih mjesec dana pričala je nepovezano, ljudi nakon toga ponovno uče hodati, pričati. Ona jako voli slušati Merlina pa sam joj puštao njegovu muziku. Pjevala je iako nije imala pojma gdje je. Kada je mogla ustati, uzimao sam je za ruku i plesao s njome po bolničkoj sobi. Ona se ničega nije sjećala, ali je plesala. Tri mjeseca u njezinom životu su u potpunosti izbrisana, ona ih se ne sjeća".

Kada je napokon došla kući, Biljana nije znala gdje se nalazi, Pejović je često zvao doktora jer je nepovezano pričala pa ga je zanimalo do kada će to sve trajati.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se kada je vidjela kako izgleda, pogledala se u ogledalo i rekla nam: 'Pa dobro, je li vi vidite kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?'. Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", ispričao je tu smješnu anegdotu.

Aco se prisjetio kako su tada bili apsolutno svi uz njega, svi su dolazili u bolnicu.

Pjevač je prošlog vikenda oduševio sve susretom s djevojčicom po imenu Almira kojoj je prije 10 godina spasio život uplativši novac za njeno liječenje.

