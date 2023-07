Suze Ace Pejovića na bini zbog djevojčice kojoj je spasio život, pogledajte emotivne prizore u trenutku kad ga je dočekalo veliko iznenađenje!

Srpski pjevač Aco Pejović na svojem je posljednjem nastupu doživio pravo iznenađenje, a suze koje su potekle kad je zagrlio jednu djevojčicu nije mogao sakriti.

Aco Pejović imao je posljednji nastup u Dolini sreće u Bosni, a tamo je usred nastupa doživio jedno lijepo i emotivno iznenađenje.

Na njegov nastup je, naime, došla djevojčica po imenu Almira kojoj je pevač prije 10 godina spasio život uplativši novac za njeno liječenje.

Pejović nije znao šta ga čeka kada je voditelj rekao da ima iznenađenje, a kada je čuo ime djevojčice, suze nije mogao zadržati.

''Imamo sjajan razlog da prekinemo ovo. Koliko volite Acu? Ljudi, posle ovog ćete ga voljeti još više. Mnogi su me pitali večeras da se slikaju sa Acom, ali samo jedna djevojčica može. Jedna djevojčica će se fotografirati, ona se zove Almira. Ovo je fotografirano prije 10 godina u Boldinu, Aco i Almira'' - rekao je voditelj i pokazao njihovu fotografiju.

''Aco, sjećaš li se? On je uplatio novac za njeno liječenje i pomogao da joj se spasi život. Ona je večeras ovdje i na vrlo skroman i simboličan način želi se zahvaliti Aci'', dodao je voditelj, a u publici se čuo gromoglasan pljesak.

Pjevač je zagrlio djevojčicu, a potom je podigao i poljubio. Rijetko tko je zadržao suze na ovaj prizor, a Aco nije prestao ljubiti djevojčicu u glavu.

''Nisam ovo očekivao... Još su me i rasplakali. Nek' si živa i zdrava, srce moje. A meni je srce ovoliko'', rekao je kratko Aco.

Od obitelji je dobio i mali poklon, sliku i ukrasnu vrećicu s još nekoliko detalja, a onda su se i svi zajedno fotografirali.

Karijera Ace Pejovića traje više od 30 godina, no malo tko je vjerovao baš u ovakav uspjeh. Od pjevača u pizzeriji, preko kralja splavova, dosegao je status regionalne megazvijezde narodne glazbe čiju kvalitetu baš nitko ne može osporiti. Sve što radi, Pejović to čini s puno ljubavi i strasti, a obožavatelji to prepoznaju i nagrađuju. Potvrdila mu je to i zagrebačka publika na njegovom prvom velikom koncertu u metropoli koji je održao u veljači ove godine.

