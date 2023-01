On je zvijezda regije i od Tome Zdravkovića preuzeo je titulu kralja kafana: ''Da nije kuće i porodice, možda kući ne bih ni išao''

U zagrebačku Arenu 11. veljače stiže Aco Pejović. Glazbenik obećava provod za pamćenje, a na repertoaru će se, uz hitove iz 30 godina duge karijere, naći i pjesme iz filmske megauspješnice ''Toma'', s obzirom na to da je pjesme ''kralja kafana'' Tome Zdravkovića za taj biografski film otpjevao upravo Aco Pejović. Zašto Pejović smatra da je klasični Balkanac i kako je biti otac triju kćeri, ispričao je našem Davoru Gariću za IN magazin.

Status velike regionalne zvijezde Aco Pejović potvrdio je odavno, no prvi veliki koncert u Hrvatskoj tek ga čeka. Uoči Valentinova, 11. veljače priprema spektakl u zagrebačkoj Areni. Nema boljeg osjećaja nego zapjevati svojoj publici, kaže.



''Kao mobitel na punjaču, kad se popnete na binu, onda se prikačite na publiku i ona vas puni tom nekom pozitivnom energijom i onda, naravno, mora izaći povratno k njima'', kaže.



Pejović je otpjevao i sve pjesme za soundtrack filma "Toma", koji je prošle godine poharao kinodvorane u regiji i srušio rekorde gledanosti.



''Koliko god znam da ja pjevam, gledam film i isključim da sam tu i da pjevam, gledam film kao i svaki drugi, mene pukne emocija i suze same krenu'', kaže.



Sa suzom u oku film je gledao čak 12 puta, a pjesme Tome Zdravkovića pamti još iz mladosti, i to kad je u srednjoj glazbenoj školi u Podgorici svirao klasiku.



''Svirao klavir, kontrabas, ali uvijek se poslije te klasike i poslije tih satova uđe u vježbaonicu na klavir i sjedne i svira se tadadadaddaaaa... Ali jedini je Toma bio taj čije smo pjesme voljeli i slušali u tim vremenima, onda dođu strogi profesori i kažu 'Čekaj, bre, šta se ovo svira!''', priča Aco.



Titulu ''kralja kafana'', kako su zvali Tomu Zdravkovića, lako bi mogao preuzeti Aco Pejović.



''Moji prijatelji znaju, ja sam netko tko ozbiljno voli kafanu, i dandanas. Mnogo sam puta u nekim intervjuima rekao: 'Da nije kuće i porodice i svega, možda kući nikad ne bih ni išao!' U kafani bih, čini mi se i spavao!'' priča.



Upravo je obitelj Acina mirna luka, a tri kćeri najveća su mu radost.



''Marija, Magdalena i Iva tri su djevojke u mom životu koje me čine jako sretnim i ponosnim, to je nešto što je moj život, moj oslonac, moj stup i moja snaga. Ja sam netko tko je zagovornik da je porodica i nešto što čovjeka gura da ide naprijed i kad mu je teško, da bude oslonac, da stane iza njega, tako da, kad imaš jaku porodicu iza sebe, onda ti nitko ne može ništa, onda si kao planina'', kaže.



U braku je gotovo tri desetljeća, no romantika mu nije jača strana.



''Ja sam ipak običan Balkanac! Pripadam toj, ali ne onoj sirovoj balkanskoj eliti, nego malo suptilniji. Ima tu ponekad romantike, ali ne volim baš onu pretjeranu romantiku, čisto onako malo da zamiriše'', priznaje.



Priznao nam je i da priželjkuje duet s nekim hrvatskim izvođačem. Možda to bude i jedna naša glazbena diva.



''Zorica Kondža je po mom skromnom mišljenju jedan od najboljih vokala svih vremena. Zaista sam imao priliku da je slušam i kao klinjo na nekim radnim akcijama. Tad su bile radne akcije, ja sam bio u Vukovaru na radnoj akciji, svašta nešto, omladinska radna akcija, pa smo svašta nešto radili, zidali, onda su dolazili raznorazni bendovi... E, tad u to vrijeme slušali smo Stijene i Zoricu Kondžu'', priča.



Nije ostalo još mnogo vremena do koncerta u Areni. Aco obećava provod za pamćenje.



''Bit će ozbiljan lom i bit će ozbiljno dobro. Očekujem, kao što uvijek bude ta neka pozitivna energija, da će ljudi uživati i pjevati, da se te večeri napravi jedna žurka. Ja uvijek volim reći da su to žurke, a ne koncerti, hoću da svi skaču, da vrište, da uživaju, da pjevaju kad pođu kući i kad se probude, da kažu 'Čovječe, ozbiljan je koncert bio! I ozbiljno smo se dobro proveli!''', kaže.



Umoriti se od pjevanja, plesanja i dobrog provoda zvuči kao dobar plan!

