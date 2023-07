Danijela Dvornik rekla što misli o ženama koje su u vezama s rastavljenim muškarcem koji je i manipulator: ''Ja da znam da neki frajer vrši teror nad svojom bivšom...''

Danijela Dvornik osvrnula se na veze žena s muškarcem koji je rastavljen i maltretira bivšu ženu.

Danijela Dvornik u novom videu na svom profilu na Instagramu obratila se svojim pratiteljicama i progovorila o vezi između žene i rastavljenog muškarca.

"O ženama koje su u vezi s rastavljenim muškarcem, narcisom i manipulatorom", započela je.

"Muškarci se ne mogu snaći, njima jednostavno treba netko da se brine o njima. Prvu ženu ne ostavljaju dok ne nađu drugu jer jednostavno moraju imati neki oslonac. Ma mislim tragedija, to je meni dno dna", priča na početku pa nastavlja:

"Zanimljivo mi je to kad frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, znači ima drugu, ali bez obzira na to što ima drugu - maltretira ovu prvu. Znači, zagorčava joj život, djeca ispaštaju, a ono sve bi moglo biti jednostavnije. Ponekad trebaš i popustiti neke stvari, ne možeš uvijek tražiti svu pravdu ovog svijeta, a znaš i sam da nosiš dio krivice. I sad su mi zanimljive te druge žene. Na primjer, ja da znam da neki frajer vrši teror nad svojom bivšom ženom - ne bih bila s njim ni pet sekundi. Ne mogu shvatiti u svojoj glavi da netko može živjeti s likom koji maltretira drugu ženu. Znači ja to ne mogu, jednostavno ne mogu u svom životu".

Pratiteljice su njezino mišljenje itekako podržale u komentarima.

"Nisu samo muškarci takvi, danas su bivše još gore...", "Bravo! Mada, sama riječ manipulator puno govori", "Draga Danijela, takvih i puno sličnih primjera nažalost ima jako puno", "Kraljica, u potpunosti se slažem".

Nedavno je na svojim storijima odgovorila na pitanje pratiteljima zašto nema muškarca i traži li ga uopće.

"To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca, i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca. Trebam li ići po društvenim mrežama ili da se šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi", rekla je tada.

