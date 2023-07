Danijela Dvornik objasnila zašto nema muškarca i traži li ga: "To mi je jedno od gorih pitanja, ne znam kako ga tražiti''

Danijela Dvornik na društvenim je mrežama odgovorila na neka zanimljiva pitanja svojih pratitelja.

Danijela Dvornik dopustila je svojim pratiteljima na Instagramu da joj postave pitanja o njezinu životu, a onda je odgovore na neka od njih i objavila.

Neke je zanimalo zašto Danijela nema muškarca i traži li ga uopće.

"To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca, i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da se šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi", rekla je.

Uz to je otkrila je kako su joj ruke kod muškarca najvažnije te da je to ono u što prvo gleda, a zatim joj je bitno da je duhovit i kreativan.

"On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… to je nešto što me može zavesti", objasnila je.

Otkrila je i što na muškima posebno ne voli, a to su krupni prsti te prljavi i izgrizeni nokti.

"Ne mogu uopće zamisliti da me takvo nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno."

Evo i što misli o vezi između starije žene i mlađeg muškarca:

"Mislim da svaka žena u nekoj svojoj fazi života možda isto to priželjkuje kao što priželjkuju i mlađi muškarci sa starijim ženama. Mislim da tu nema ništa loše ako se nađe pravi razlog za to. Mislim da vjerovanje da će se takva nekakva veza ostvariti, pričamo o muškarcima koji su znatno mlađi od žena, nema šanse da se ta veza ostvari. Samo je jedan Macron. Ako je to nekakav avanturizam, okej, ali ako netko misli nešto ozbiljno iz toga, tu nema nikakve šanse. Zapamtite onu jednu stranu poslovicu: tko legne s djecom, probudi se popišan. Samo to imajte na umu."

Pratitelje je zanimalo razmišlja li o Dinu i o tome kako bi im sada bilo da je tu, na što je Danijela rekla da nekad zamišlja što bi sada radili, kamo bi išli, ali i da svaki dan pomisli na njega jer ako ništa drugo, čuje glazbu s radija, iz kafića, pa je Dino uvijek prisutan.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Mnogi su zaboravili da je najpoznatija hrvatska odvjetnica bila u braku s našim književnikom, a evo tko je i kako izgleda njihov sin!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kolinda oduševila mlađahnim izgledom, fanovi su oduševljeni novim fotkama: "Kakva moćna žena našeg doba, ti si kao vino!"