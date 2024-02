Srpski pjevač kojeg Hrvatska obožava otkrio kakva su druženja s Lukom Modrićem: ''On je veliki brat, veliki prijatelj''

Dobro došli natrag. On je jedan od omiljenih pjevača domaćih nogometaša, ali i velika regionalna zvijezda. Taj status Aco Pejović potvrdio je i ovog Valentinova u zagrebačkoj Areni. Što je pripremio ovaj put ali i kakva su druženja s našim reprezentativcem Lukom Modrićem ispričao je našoj Dijani Kardum za In magazin.

Slavlje ljubavi - tako bi se mogao opisati zagrebački koncert regionalne zvijezde Ace Pejovića. Od prve pjesme emocije su prožele dvoranu, a za Dan zaljubljenih pripremio je i pravu ljubavnu rapsodiju.



''Mi smo se trudili da repertoar baš bude za današnji dan svih zaljubljenih i onih koji treba da se zaljube da ih nateramo danas da se zaljube, tako da pripremili smo taj repertoar'', kaže Aco.

Iako treme nema, priznaje kako prije samog izlaska na pozornicu postoji određena odgovornost.



''Jedino što kažem Bože pomozi da sve ispadne kako treba, to je naravno što mislim da svaki čovjek normalno to kažer jer kad su ovakve večeri u pitanju. Nije strah, nemam tremu apsolutno, ali nekako je čovjeku potrebna ta pomoć i sreća u smislu da ne crkne sijalica, da ne stane ozvučenje, da stane mikrofon. To su neke stvari, s godinama dolazi ljudima koji se bave ovim poslom'', priča Aco.

Od prve do posljednje pjesme tisuće i tisuće obožavatelja pjevale su s njim uglas pjesme iz njegove bogate karijere.

Od skromnog pjevača u jednoj pizzeriji do izvođača koji uživa status najveće regionalne zvijezde narodne glazbe prošlo je više od trideset godina. A u tom razdoblju broj parova koji su se zaručili uz njegove pjesme teško je izbrojiti.



''Ali meni bude srce puno. Zar nije lepo da nekog učinite srećnim i da netko, ja ne znam koji čovjek postoji na svijetu da nešto loše kaže kad čuje da se dvoje ljudi voli i da požele da provedu ostatak života zajedno i da se zaprose. Ustvari da on zaprosi nju. Nisam dosad čuo da je djevojka prosila. Moram priznati da je moja supruga mene smuvala, tako da moram to priznati'', kaže.

Nije tajna da je Aco omiljen pjevač našim nogometašima Dariju Srni i Luki Modriću, s kojim je i obiteljski prijatelj. A njegova supruga Vanja bila je na lanjskom koncertu



''Luka je veliki brat, veliki prijatelj i veliki drug i netko s čim se obiteljski družim. Kad smo se upoznali rekao mi je da sluša pjesme, njegova supruga Vanja, tako je krenulo, tako da i dan danas Vanja je prošli put bila na koncertu. Zvala je večeras moju suprugu i rekla - Bilje želim večeras uživo cijeli koncert jer su u Madridu nisu mogli doći'', priča Aco.

Najdraža pjesma Luki je Sve ti dugujem, a Aco je ispričao i kako izgledaju njihova druženje. Pa tako pjesme ne nedostaje.



''Luka je kupio jedan specijalni uređaj koji oni koriste i onda prvi put kad sam došao rekoh nemoj ove mikrofone. Onda Vanja je pošla kupili su stvarno neke ozbiljne i onda je sve to druga priča i sad se tu održavaju takmičenja. Ja samo slušam, oni su ti koji se takmiče uglavnom devojke, dok muški ne opuste se malo'', priča Aco.

Nađe li se on ikad na nogometnom terenu, kaže kako će se dobro snaći.



''Igrao sam i kao klinac, Boga mi unazad da ne kažem sad 5-6 godina sam igrao redovno taj mali futbal. Međutim kako su krenuli ti veliki koncerti da bude sve češćše i češće pa sam se više opredijelio jutarnji brzi hod da napravimm od 5-6 km'', kaže.

Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i jučerašnje spektakularne večeri, Aco Pejović i zagrebačka publika mogli bi i iduće godine Valentinovo provesti zajedno.

