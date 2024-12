Ovako danas izgleda vođa Mokrih bandita: Sa sijedom kosom i kojom borom više teško ga je prepoznati!

Joe Pesci imao je zanimljiv život izvan filmskog platna - bio je frizer, glazbenik i dobitnik Oscara za ulogu u "Dobrim momcima". Iako se povukao iz glume 1999., povremeno se vraćao na ekran i izdao jazz-album, dok njegov lik iz blagdanskog klasika ostaje nezaobilazan dio božićne tradicije.

Joe Pesci, legendarni američki glumac talijanskog podrijetla, utjelovio je lik Harryja Limea, vođe Mokrih bandita u kultnim filmovima "Sam u kući" i "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku".

Rođen 9. veljače 1943., Pesci je danas u svojim osamdesetima, no i dalje ostavlja trag u svijetu zabave.

Isprva nije želio prihvatiti ulogu Harryja Limea u filmu Sam u kući jer je smatrao da mu komedija nije jača strana. Nasreću, redatelj ga je uvjerio da je prihvati i stvorena je jedna od najupečatljivijih filmskih uloga.

Nakon uspjeha u filmu "Sam u kući" Pesci je nastavio nizati zapažene uloge, posebno u suradnji s Robertom De Nirom i redateljem Martinom Scorseseom.

Istaknuo se u filmovima poput "Dobri momci" (1990.), za koji je osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca, te "Casino" (1995.). Iako se 1999. povukao iz glume, povremeno se vraćao na filmsko platno, primjerice u hvaljenom filmu "Irac" (2019.), gdje je ponovno surađivao s De Nirom i Scorseseom.

Unatoč godinama, Pesci je zadržao svoju karizmu, no danas, naravno, izgleda potpuno drugačije sa sijedom kosom i kojom borom više.

Zanimljivo je da je Pesci prije nego što je postao filmska zvijezda bio talentirani glazbenik. Svirao je gitaru i pjevao, a 1968. godine izdao je album pod nazivom "Little Joe Sure Can Sing!", na kojem je pjevao obrade popularnih pjesama,. Godine 2019. vratio se glazbi i izdao jazz-album "Still Singing".

Također, u mladosti radio kao frizer, a to je bilo zanimanje koje je naučio od majke. Unatoč uspješnoj glumačkoj karijeri, uvijek se prisjećao tih dana s osmijehom.

